U-POWER啟用電動車超高速充電服務 目標補齊電動車普及化最後一哩

由台灣汽車網站U-CAR背後的旭傳科技於2020成立，致力在台建置、營運電動車充電網路的U-POWER (旭電馳)，4月19日由創辦人陳鵬旭宣布在台啟用電動車超高速充電服務。

陳鵬旭表示，自行打造理想的電動車充電網路，是創立U-POWER的初衷，希望解決電動車主的充電痛點，藉此鋪平電動車普及的最後一哩路，並且以業界最高標準設計，提供台灣電動車車主大功率的高效充電服務。

補齊電動車普及化的最後一哩

在U-POWER的觀察中，電動車普及最大問題在於充電資源仍不普及，車主通常除了必須確保自家停車位置能夠提供充電，開車前往地點的路上也必須有足夠充電地點，否則就會擔心車輛是否能對應長途旅程使用需求，另外也還有充電服務是否提供快充規格等問題，因此讓電動車目前仍難以在台灣市場普及。

雖然包含Tesla、保時捷、Volvo、Kia等車廠已經積極在台灣市場建置充電站，同時也有不少業者投入充電服務發展，但是各個充電站使用規格是否統一、價格計算是否合理，以及是否提供快充規格，即便能讓許多電動車都能使用充電服務，但整體體驗依然有落差。

因此在U-POWER的充電服務中，便提供最高達360kW的充電功率，搭配支援CCS1/CCS2通用規格、對應500A電流輸出的液冷式充電槍，同時每個站點都會以1250kW電力配置，大型站點更提供高達2500kW電力輸出，讓更多電動車都能以快充規格補充電力，藉此舒緩車主必須花費多數時間等待車輛充電情況。

而為了選擇合適站點位置，U-POWER更在服務正式啟用的一年半以前，實際透過電動車累積15萬公里行駛距離勘查一般車主可能較常需要充電的範圍，進而挑選合適地點設置充電站。

確保所有充電位置均能享有安全的快充效率

目前規劃的充電站將使用台灣充電設備業者飛宏所製造的360kW規格快充接頭，以現代推出的Ioniq 5為例，約可在18分鐘內將10%電量充至80%，標榜使用者僅需略作休息即可讓車輛補充足夠後續旅程行駛使用電量。

同時，每個站點至少提供4個充電位置，並且保證全數以快充規格建造，另外更投保額度達1200萬美元的產品責任險與公共意外險，配合24小時客服與LINE線上客服系統，讓車主能安心使用其快充服務。

至於在車輛充電規格方面，U-POWER表示目前在台灣銷售的電動車，除了保時捷的Taycan最高對應270kW充電功率，而包含Tesla在內車款則平均對應200kW快充規格，因此使用U-POWER的快充服務並不會有安全問題，同時即便所有充電位置滿位使用情況下，依然可以各自提供至少180kW的充電功率，並不會明顯影響快充效果。

計費方式則是透過iOS或Android平台app綁定信用卡儲值，並且在完成充電後扣除額度，目前更與各個車廠洽談合作，例如現階段已經與現代合作，將提供購車車主2年6000度電的充電卡額度。

至於針對非會員身分的臨時充電需求，亦可使用U-POWER服務充電，只是每度電會以新台幣10元計費，而非會員身分使用的每度電9元計費方案。

預計4月底開始試營運

U-POWER電動車超高速充電服務預計會在4月底開始先啟用台北、台南、恆春與台東4個站點，並且進行為期一個月的試營運，預計在5月底正式運作，同時計畫在今年上半年將站點數量擴充至15站，預計在今年底可增加至25個站點。

依照陳鵬旭表示，目前實際上已經有16個站點完成選址，但僅有其中4站完成建置，其餘12個站點則是已經陸續動工，接下來也會規劃將充電站與相關設施結合，例如與飯店、賣場等合作，讓車主可以更方便充電，同時進行相關消費行為。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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