力抗微軟布局野心 Sony想收購《艾爾登法環》遊戲開發商
在小島工作室近期出面澄清與Sony仍僅維持合作關係，並未被收購之餘，市場近期也陸續傳出Sony有意收購近期推出《艾爾登法環》的FromSoftware。
FromSoftware成立於1986年11月1日，最初業務是投入開發商用軟體，例如針對日本農會開發連線軟體，或是用於管理豬飼料的農業應用軟體，直到1990年後轉型投入遊戲市場，並且在1994年開始在Sony推出的PlayStation機種製作遊戲內容，其後更推出《國王密令》系列、《機戰傭兵》系列，以及包含《惡魔靈魂》、《黑暗靈魂》、《血源詛咒》與《隻狼：暗影雙死》，而近期推出的《艾爾登法環》更吸引不少玩家支持。
而依照日本遊戲產業顧問公司Kantan Games (カンタンゲームズ)執行長Serkan Toto博士於個人Twitter透露，認為Sony已經準備著手收購FromSoftware，使其成為Sony全球遊戲工作室一份子，藉此強化Sony在遊戲內容競爭能力。
尤其在微軟準備收購持有大量遊戲作品的動視暴雪情況下，Sony顯然也需要有相應作法，以利維持PlayStation平台在市場競爭優勢。
Some people are getting mad at me because they think this thread on FromSoftware suggests I predict Sony will indeed buy them😂— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) April 19, 2022
Amazing psychology or just lack of reading skills?
Twitter is colossally entertaining. https://t.co/A7oWWdDv4P
不過，目前並沒有進一步消息證實Sony是否確實有意收購FromSoftware，雙方也未對此傳聞作任何回應。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 持久iPhone SE 3這關鍵贏三星 她批螢幕小：玩遊戲「滑到螢幕外」
▪ 自創《法環》元宇宙！歐巴下海貼大媽群跳廣場舞 萬人爭睹笑歪
▪ 【教學】用EXCEL「排序」建約會數據 找到Mr. Right
▪ 一周數位爆報／推特「毒藥丸」對抗B計畫特斯拉CEO？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言