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力抗微軟布局野心 Sony想收購《艾爾登法環》遊戲開發商

聯合新聞網 / 楊又肇

在小島工作室近期出面澄清與Sony仍僅維持合作關係，並未被收購之餘，市場近期也陸續傳出Sony有意收購近期推出《艾爾登法環》的FromSoftware。

FromSoftware成立於1986年11月1日，最初業務是投入開發商用軟體，例如針對日本農會開發連線軟體，或是用於管理豬飼料的農業應用軟體，直到1990年後轉型投入遊戲市場，並且在1994年開始在Sony推出的PlayStation機種製作遊戲內容，其後更推出《國王密令》系列、《機戰傭兵》系列，以及包含《惡魔靈魂》、《黑暗靈魂》、《血源詛咒》與《隻狼：暗影雙死》，而近期推出的《艾爾登法環》更吸引不少玩家支持。

而依照日本遊戲產業顧問公司Kantan Games (カンタンゲームズ)執行長Serkan Toto博士於個人Twitter透露，認為Sony已經準備著手收購FromSoftware，使其成為Sony全球遊戲工作室一份子，藉此強化Sony在遊戲內容競爭能力。

尤其在微軟準備收購持有大量遊戲作品的動視暴雪情況下，Sony顯然也需要有相應作法，以利維持PlayStation平台在市場競爭優勢。

不過，目前並沒有進一步消息證實Sony是否確實有意收購FromSoftware，雙方也未對此傳聞作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 動視暴雪

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