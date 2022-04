力抗微軟布局野心 Sony想收購《艾爾登法環》遊戲開發商

在小島工作室近期出面澄清與Sony仍僅維持合作關係,並未被收購之餘,市場近期也陸續傳出Sony有意收購近期推出《艾爾登法環》的FromSoftware。

FromSoftware成立於1986年11月1日,最初業務是投入開發商用軟體,例如針對日本農會開發連線軟體,或是用於管理豬飼料的農業應用軟體,直到1990年後轉型投入遊戲市場,並且在1994年開始在Sony推出的PlayStation機種製作遊戲內容,其後更推出《國王密令》系列、《機戰傭兵》系列,以及包含《惡魔靈魂》、《黑暗靈魂》、《血源詛咒》與《隻狼:暗影雙死》,而近期推出的《艾爾登法環》更吸引不少玩家支持。

而依照日本遊戲產業顧問公司Kantan Games (カンタンゲームズ)執行長Serkan Toto博士於個人Twitter透露,認為Sony已經準備著手收購FromSoftware,使其成為Sony全球遊戲工作室一份子,藉此強化Sony在遊戲內容競爭能力。

尤其在微軟準備收購持有大量遊戲作品的動視暴雪情況下,Sony顯然也需要有相應作法,以利維持PlayStation平台在市場競爭優勢。

