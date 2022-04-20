競購Twitter除了特斯拉CEO外 傳這家投資公司也想參一腳

除了Elon Musk日前透露有意以每股54.2美元、總計達430億美元價格出資收購Twitter，華爾街日報引述消息來源表示，持有Verizon Media的美國投資公司阿波羅全球管理(Apollo Global Management)也有意出價參與競購。

在此之前，市場看法便認為Twitter除了透過啟動「毒藥丸計畫」，更可能設法加入第三方競購者，藉此增加Elon Musk收購難度。

不過，阿波羅全球管理的立場可能偏向支持Elon Musk，或是連同其他可能有意收購Twitter的公司，例如私募股權公司Thoma Bravo，藉此收購Twitter。而阿波羅全球管理收購Twitter的用意，或許有可能結合本身持有Verizon Media旗下Yahoo、AOL等媒體業務，藉此擴展更大內容傳播效益。

但阿波羅全球管理並未對此報導作任何回應，Twitter方面也未證實是否有其他業者加入競購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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