競購Twitter除了特斯拉CEO外 傳這家投資公司也想參一腳
除了Elon Musk日前透露有意以每股54.2美元、總計達430億美元價格出資收購Twitter，華爾街日報引述消息來源表示，持有Verizon Media的美國投資公司阿波羅全球管理(Apollo Global Management)也有意出價參與競購。
在此之前，市場看法便認為Twitter除了透過啟動「毒藥丸計畫」，更可能設法加入第三方競購者，藉此增加Elon Musk收購難度。
不過，阿波羅全球管理的立場可能偏向支持Elon Musk，或是連同其他可能有意收購Twitter的公司，例如私募股權公司Thoma Bravo，藉此收購Twitter。而阿波羅全球管理收購Twitter的用意，或許有可能結合本身持有Verizon Media旗下Yahoo、AOL等媒體業務，藉此擴展更大內容傳播效益。
但阿波羅全球管理並未對此報導作任何回應，Twitter方面也未證實是否有其他業者加入競購。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 持久iPhone SE 3這關鍵贏三星 她批螢幕小：玩遊戲「滑到螢幕外」
▪ 自創《法環》元宇宙！歐巴下海貼大媽群跳廣場舞 萬人爭睹笑歪
▪ 【教學】用EXCEL「排序」建約會數據 找到Mr. Right
▪ 一周數位爆報／推特「毒藥丸」對抗B計畫特斯拉CEO？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言