AMD推商用需求Ryzen Pro 6000系列行動處理器 對應行動辦公、高度可靠性

今年初在CES 2022宣布推出以台積電6nm製程、Zen 3+架構與RDNA2顯示設計的Ryzen 6000系列行動處理器之後，AMD稍早也針對商用機種推出Ryzen Pro 6000系列行動處理器。

相較先前公布的Ryzen 6000系列處理器鎖定大眾市場應用機種，此次推出的Ryzen Pro 6000系列行動處理器，主要是鎖定規模越來越大的商用市場需求，尤其在後疫情時代的混合辦公、遠距工作型態越來越普及化，將能滿足高運算效能、資料安全，以及對應線上協同作業型態使用模式。

▲鎖定規模越來越大的商用市場需求

鎖定專業使用需求

在Ryzen Pro 6000系列行動處理器中，AMD同樣以台積電6nm製程、Zen 3+架構與RDNA2顯示設計打造，分別對應最高8運算核心效能表現、更好的行動運算體驗，以及針對專業應用需求設計三大特性，分別在CPU運算帶來1.3倍率效能提升，並且在GPU顯示效能提高2倍表現，同時增加電池續航時間、支援HDMI 2.1與DisplayPort 2.0新顯示連接埠規格，最多可對應4組4K解析度畫面輸出，另外也支援新版影像解碼播放技術。

與先前推出處理器一樣，AMD在Ryzen Pro 6000系列行動處理器也區分高效能表現的H系列，以及針對輕薄機種設計打造的U系列規格，另外則是針對更多商用市場需求提供新款設計、維持Zen 3架構設計的Ryzen Pro 5000系列行動處理器U系列規格。

▲以台積電6nm製程、Zen 3+架構與RDNA2顯示設計打造，分別對應最高8運算核心效能表現、更好的行動運算體驗，以及針對專業應用需求設計三大特性

其中，Ryzen Pro 6000系列行動處理器H系列總計提供6種規格，包含Ryzen 9 Pro 6950H、Ryzen 9 Pro 6950HS、Ryzen 7 Pro 6850H、Ryzen 7 Pro 6850HS，以及Ryzen 5 Pro 6650H與Ryzen 5 Pro 650HS，最高對應8組核心、16道執行緒設計，L2+L3快取記憶體最高可達20MB，最高運作時脈可達4.9GHz，而H系列的熱設計功耗為45W，運作時脈較低的HS系列熱設計功耗則為35W。

Ryzen Pro 6000系列行動處理器U系列則提供2種規格，分別包含Ryzen 7 Pro 6850U、Ryzen 5 Pro 6650U，同樣最高對應8組核心、16道執行緒設計，以及最高可達20MB的L2+L3快取記憶體設計，最高運最時脈則是4.7GHz，熱設計功耗則是介於15W至30W，一般會落在28W。

▲Ryzen Pro 6000系列行動處理器H系列總計提供6種規格，U系列則提供2種規格，另外也更新Ryzen Pro 5000系列行動處理器U系列規格

此次一併更新的Ryzen Pro 5000系列行動處理器U系列則是提供Ryzen 7 Pro 5875U、Ryzen 5 Pro 5675U與Ryzen 3 Pro 5475U，主要作為U系列更多選擇使用，藉此填補更多市場需求，同樣提供最高8組核心、16道執行緒設計規格，運作時脈最高達4.5GHz，L2+L3快取記憶體一樣最高可達20MB，但本身是以台積電7nm製程、Zen 3架構打造，熱設計功耗則介於10至25W，一般會落在15W。

除此之外，AMD更同步更新包含Ryzen 7 5825U、Ryzen 5 5625U與Ryzen 3 5425U行動處理器，最高搭載20MB快取記憶體，運作時脈最高為4.5GHz，對應15W熱設計功耗表現，藉此作為入門輕薄筆電設計需求使用。

▲同步更新包含Ryzen 7 5825U、Ryzen 5 5625U與Ryzen 3 5425U行動處理器

與Intel以Alder Lake架構打造的第12代Core系列處理器P系列規格抗衡

依照AMD說明，此次推出的Ryzen Pro 6000系列行動處理器U系列，將能與Intel以Alder Lake架構打造的第12代Core系列處理器P系列規格抗衡，甚至對應更高顯示運算效能，甚至在工作產能效率表現也相對較高。

▲標榜在U系列規格提高大幅運算與顯示效能

▲對比Intel第12代Core P系列處理器效能

另外，AMD也說明本身與微軟合作，強調在此次推出的Ryzen Pro 6000系列行動處理器上執行微軟Office文件處理軟體將能提升17%效能表現 (透過UL Procyon測試得出結果)，甚至針對Microsoft Teams服務進行最佳化，相比Intel第12代Core系列處理器P系列更可提升15%工作效率。

其他部分，相較Intel第12代Core i9-12900HK，AMD標榜Ryzen Pro 6000系列行動處理器可提供2.6倍電力使用效率，同時在電力損耗情況比2018年推出規格大幅減少50%，其中在每組核心耗電表現更降低高達67%，影像渲染效率則是提高39%，針對當前最常使用的線上視訊會議運作模式，更標榜能比Intel同級處理器延長高達45%電力續航時間，若是用於連續影片播放更最高可對應長達29小時。

▲對應更好的裝置電池續航表現

▲標榜能比Intel同級處理器延長高達45%電力續航時間，若是用於連續影片播放更最高可對應長達29小時

標榜高度安全與可靠性，強化Pro Business Ready識別標誌

安全方面，AMD更進一步與微軟合作Pluton安全晶片設計，並且整合進Ryzen Pro 6000系列行動處理器設計，藉此對應硬體等級的安全防護，並且阻斷多數物理層級的外部惡意攻擊。同時也加入整合管理晶片設計，藉此方便企業大量佈署、管理，例如在目前普遍施行遠距工作型態下，企業IT人員可以輕易透過雲端連接方式設定位於各地的工作人員使用設備。

▲鎖定企業資訊安全使用需求

配合此次推出的Ryzen Pro 6000系列行動處理器，AMD也強調強化Pro Business Ready識別標誌，其中標榜對應18個月的軟體穩定使用，以及符合長達24個月的企業穩定使用需求，並且符合企業使用品質，以及高度可靠表現，藉此與Intel提出的vPro識別標誌抗衡。

▲強化Pro Business Ready識別標誌，其中標榜對應18個月的軟體穩定使用，以及符合長達24個月的企業穩定使用需求

目前包含聯想預計推出的新款ThinkPad Z、ThinkPad T14、ThinkPad T14s、ThinkPad T16、ThinkPad X13，以及HP即將發表的EliteBook G9都會採用Ryzen Pro 6000系列行動處理器，藉此對應更高商用運算效能，預計會在今年第二季陸續進入市場銷售。

▲與聯想、HP率先合作推出應用機種

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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