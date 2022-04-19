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Tesla電動貨卡Cybertruck等2年 台灣終於可下訂了

聯合新聞網 / 楊又肇

2019年對外公布的電動貨卡Cybertruck，目前終於可以在台灣Tesla官網以新台幣3000元價格預訂。

不過，目前關於Cybertruck的實際售價，以及具體規格等細節，目前暫時還還無法確認。

Cybertruck從2019年對外公布時，便吸引不少市場關注，但後續卻面臨生產進度一再延後，甚至直接將車輛售價與預訂資訊從官網移除，目前則是確定會在2023年進入量產。而從此次開放台灣官網預訂，預期Tesla已經做好此款車輛進入量產的準備，同時也確定會在台灣市場提供。

但除了說明可以新台幣3000元預訂，並且可透過信用卡之付訂金之外，目前並未公布Cybertruck具體規格等細節。而以先前Tesla公布資訊來看，Cybertruck將區分單馬達、雙馬達與三馬達配置版本，售價則分別為39900美元、49900美元與69900美元，但目前美國官網也已經移除這些資訊。

以近期車款都因為疫情影響等因素，使得Tesla各個車款均有漲價情況，因此預期Cybertruck接下來也會出現價格調漲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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