紐約蘋果直營店員工抗議工資長期未調整 擬籌組工會、官方回應曝光

華盛頓郵報報導指出，位於紐約的Grand Central Apple Store員工正在籌組工會，藉此抗議工資長期未作調整的情況。

目前名為「Fruit Stand Workers United」的號召組織成員已經在Grand Central Apple Store蒐集連署簽名，同時強調Grand Central Apple Store直營店的地理座標意義，使得在此直營店工作的人員有特殊使命，因此需要透過組建工會確保必要工作權益，其中包含因應疫情產生通膨應有的動態調薪權益。

而若順利組建工會，Grand Central Apple Store將會成為蘋果第一個由員工組建工會的直營店，同時也可能加速更多位於各地的Apple Store員工組建工會，同時也可能讓蘋果必須正視這樣的發展局面。

在後續回應中，蘋果並未說明是否支持員工組建工會，或是透露是否反對此事，但強調給予全職或兼職員工相當充裕的薪資與福利，其中包含醫療保健、學費報銷、育兒假、帶薪假，以及包含年度股利分紅等。

在此之前，蘋果雖然已經針對美國地區Apple Store員工調整2%～10%不等的薪資漲幅，但不少員工表示目前薪資難以追上物價等生活成本增加速度，同時也認為公司整體市值、營收成長表現，並未實際反應在員工薪水漲幅。

先前消息指出，至少有6間Apple Store員工加入工會，同時有2間Apple Store已經獲得全國工會支持，預計向美國國家勞工關係委員會提供資料，準備向蘋果抗議薪資問題。而這些員工為了避免公司透過iPhone等裝置追蹤聯繫紀錄，甚至還改用Android手機確保資訊隱密，並且持續拉攏更多員工加入工會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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