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水下生活要來了？南韓想在蔚山市近海建「海底城市」

聯合新聞網 / 楊又肇

南韓一項國家發展計畫中，將建造海底城市容納諸如資料中心等建築，同時也將投入資通訊基礎架構研發項目，藉此佈局水下生活發展可能性。

此項國家發展計畫位於南韓蔚山市，並且由南韓海洋漁業署以《海洋空間創造與利用技術發展競標計畫》 (Submarine Space Creation and Utilization Technology Development Competition Project)項目投入發展，預計投入總額達373億韓元 (約新台幣90億元)經費，並且與韓國海洋科學及科技研究所 (Korea Institute of Ocean Science and Technology,KIOST)，以及包含樂天集團、現代集團、SK Telecom、尚志 (Sanji)環境建築等2300多家民間企業合作，預計在2022年至2026年間推動此項計畫發展。

而在計畫中，將開發可在水下50公尺深度提供5人居住的技術，其中包含營造、運作與生活相關技術研究，並且透過水下平台設計建造海底研究機構、資料中心，以及包含住宅、飯店或休閒設施等建築，同時也包含生活必需醫療設施與可在海底環境提供運作的能源及通訊技術。

計畫初期將會在蔚山市近海水下30公尺處建造可供3人居住一個月的示範用模組化空間。而選擇在蔚山市近海的原因，則是因為此處的海水混濁度、潮汐及水溫狀況均適合計畫實驗需求。

除了計畫用於海洋觀測，以及包含監控、預測地震與海嘯等自然災害現象，此項計畫也將用於探勘適合發展海底觀光產業發展地點，並且預計在未來5年內完成營運驗收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

建築 南韓

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