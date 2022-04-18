不用振動或鈴聲 Google構思「新提醒方法」達成效果

針對日常生活中提醒使用者注意的方式，Google稍早構思6種與單純鈴聲、振動不同的「提醒」方式，希望以不造成使用者干擾情況，即可達成提醒的效果。

Google構思此項設計的想法，源自人們在日常生活中經常會因為一些細微聲音、輕巧動作，或是光影改變等「訊號」引發注意，因此希望透過名為「Little Signals」的設計，讓使用者能透過6種不同方式知曉各類通知。

而此項設計是由Google旗下Seed Studio與位於英國倫敦的Map Project Office工作室合作，針對不同方式各自打造相應概念設計，其中包含透過噴射出空氣、名為「Air」的設計，藉此讓家中的盆栽葉片或窗簾等物品產生搖曳情況，或是透過名為「Button」、上下升降方式給予提醒，甚至能依照提醒內容重要性或內容長度產生不同的升降程度，另外也包含名為「Movement」、藉由產生明顯動作改變形式達成提醒目的。

其他互動模式，則包含透過名為「Rhythm」、不同聲音旋律，以及名為「Shadow」、產生不同形式的陰影變化，或是名為「Tap」、透過單純敲擊桌面方式提醒使用者，並且透過敲擊力道區分提醒事項的重要程度。

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目前還無法確定Google未來將會如何應用此類設計，但預期會應用在日後推出的物聯網裝置，讓使用者能透過單純聲音、振動以外方式獲得提醒效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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