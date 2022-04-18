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OnePlus Ace這天登場 搭150W快充超驚人

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著一加 (OnePlus)併入OPPO體系，一加稍早也確定將從OPPO品牌繼承Reno Ace系列機種，預計在4月21日晚間7點揭曉名為OnePlus Ace的全新手機產品，同時也公布具體外觀設計，並且確認採用聯發科天璣8100處理器。

而依照一加中國區總裁李傑說明，OnePlus Ace並非直接複製Reno Ace的設計，將會延續一加品牌發揮極致的精神，在相同等級手機提供更好使用體驗。

目前可以確認OnePlus Ace將提供黑色、藍色兩款配色，而機身框體也將延續目前OPPO採用的直角平框設計，但整體視覺設計仍會有明顯差異。另外，OnePlus Ace也將如先前傳聞，預計搭載150W有線快充設計，藉此讓使用者更快補充手機電力。

除了預期在中國市場推出OnePlus Ace，一加接下來似乎也計畫在國際市場推出以OnePlus 10R為稱的新款手機，預期就是OnePlus Ace國際版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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