一周數位爆報／推特「毒藥丸」對抗B計畫特斯拉CEO？歐巴貼《法環》大媽跳廣場舞

4/11～17一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。

特斯拉 CEO Elon Musk出資收購，Twitter由董事會啟動為期一年的股東權益計劃，亦即市場俗稱「毒藥丸計畫」 (poison pill)，使得Elon Musk至少必須另外支付15%比例金額，才能順利買下Twitter。 more...

懸疑度：★★★★☆ 小編評語：以為買股權後就沒事了，沒想到還有後續。

特斯拉執行長馬斯克。路透社

驚喜度：★★★★☆ 小編評語：又突襲開賣，私心認為紫色超好看。

iPad Air 5共有太空灰、粉紅色、紫色、藍色及星光色等5色，其中紫色和藍色為今年新款色系。（翻攝自蘋果官網）

瘋狂度：★★★★★ 小編評語：根本另類元宇宙，讓我也想跳一下了啦～

不少《艾爾登法環》的玩家到「風車村」，看到一群瘋狂跳舞的大媽群，都認為「毛毛的」。（翻攝自YouTube）

誇張度：★★★★★ 小編評語：這已經是一千步笑百步了吧…。

臉書母公司Meta日前宣布旗下虛擬實境社群平台「Horizon Worlds」允許創作者販售數位（虛擬）商品或特效。（翻攝自Horizon Worlds臉書）

實用度：★★★★☆ 小編評語：已經有好多類似的充電器了，蘋果這點要再加加油啊（但我還是想買）。

根據外媒爆料，蘋果官網日前上傳一份支援檔案，內容記載有關一款尚未發表公開的全新配件，但不久後這份檔案就被刪除。路透

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