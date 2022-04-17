一周數位爆報／推特「毒藥丸」對抗B計畫特斯拉CEO？歐巴貼《法環》大媽跳廣場舞

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如先前消息，為了避免特斯拉CEO Elon Musk出資收購，Twitter由董事會啟動為期一年的股東權益計劃，亦即市場俗稱「毒藥丸計畫」 (poison pill)，使得Elon Musk至少必須另外支付15%比例金額，才能順利買下Twitter。more...
懸疑度：★★★★☆
小編評語：以為買股權後就沒事了，沒想到還有後續。
果粉期待已久的蘋果iPad Air 5今（14）日即刻開賣！不過目前僅開放Wi-Fi+行動網路版本，純Wi-Fi版發售日期仍未定，共有5色可挑選，其中紫色和藍色為全新顏色，想要秀最新iPad Air 5，買這2色就對了。more...
驚喜度：★★★★☆
小編評語：又突襲開賣，私心認為紫色超好看。
善待動物組織「PETA」曾在推特喊話《艾爾登法環》玩家要善待遊戲裡的「動物們」，國外有一名實況主來個「《法環》元宇宙」，把自己化身成遊戲內的NPC，進入詭異的「風車村」和大媽們一同歡樂地跳廣場舞，讓不少人笑歪，影片至今已超過104萬觀看次數。more...
瘋狂度：★★★★★
小編評語：根本另類元宇宙，讓我也想跳一下了啦～
臉書創辦人馬克祖克伯（Mark Zuckerberg）曾嫌棄蘋果（Apple）抽成30%制度讓創作者賺不到錢，沒想到自家母公司Meta將向開發者收取47.5%的抽成，無疑是打臉自己，引起不少人批評。more...
誇張度：★★★★★
小編評語：這已經是一千步笑百步了吧…。
蘋果官網意外爆雷！根據外媒爆料，蘋果官網日前上傳一份支援檔案，內容記載有關一款尚未發表公開的全新配件，但不久後這份檔案就被刪除，外媒猜測這項未發布產品就是蘋果第一款獨立推出的氮化鎵技術（GaN）充電器。more...
實用度：★★★★☆
小編評語：已經有好多類似的充電器了，蘋果這點要再加加油啊（但我還是想買）。
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如先前消息，為了避免特斯拉CEO Elon Musk出資收購，Twitter由董事會啟動為期一年的股東權益計劃，亦即市場俗稱「毒藥丸計畫」 (poison pill)，使得Elon Musk至少必須另外支付15%比例金額，才能順利買下Twitter。
NFT概念正火，時尚精品、零售、美食、音樂、藝術等各界也紛紛朝數位區塊鏈發展，今年微風之夜主打元宇宙，並攜手蔣友柏等藝術...
透露有意以每股54.2美元價格、總計約以430億美元收購Twitter之後，特斯拉CEO Elon Musk在出席TED 2022活動時表示，此項收購提議最終可能無法順利完成。
LINE去年透露即將推出的自有NFT平台，稍早正式宣布在日本市場上線運作，並且上架包含日本演藝經紀公司吉本興業獨家創作的影片作品「Yoshimoto NFT Theater」，以及日本經典動漫《機動警察》NFT，未來更計畫推出更多熱門角色與跨類型的數位收藏品。
Gogoro宣布將以近期對外公布的Gogoro SuperSport作為TSR機車錦標賽的安全前導車，同時也確定將過往獨立運動車款Gogoro S Performance系列，轉換成性能改裝套件品牌。
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