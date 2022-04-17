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一周數位爆報／推特「毒藥丸」對抗B計畫特斯拉CEO？歐巴貼《法環》大媽跳廣場舞

聯合新聞網 / 綜合報導

4/11～17一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）
4/11～17一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）

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如先前消息，為了避免特斯拉CEO Elon Musk出資收購，Twitter由董事會啟動為期一年的股東權益計劃，亦即市場俗稱「毒藥丸計畫」 (poison pill)，使得Elon Musk至少必須另外支付15%比例金額，才能順利買下Twitter。more...

懸疑度：★★★★☆

小編評語：以為買股權後就沒事了，沒想到還有後續。

特斯拉執行長馬斯克。路透社
特斯拉執行長馬斯克。路透社


果粉期待已久的蘋果iPad Air 5今（14）日即刻開賣！不過目前僅開放Wi-Fi+行動網路版本，純Wi-Fi版發售日期仍未定，共有5色可挑選，其中紫色和藍色為全新顏色，想要秀最新iPad Air 5，買這2色就對了。more...

驚喜度：★★★★☆

小編評語：又突襲開賣，私心認為紫色超好看。

iPad Air 5共有太空灰、粉紅色、紫色、藍色及星光色等5色，其中紫色和藍色為今年新款色系。（翻攝自蘋果官網）
iPad Air 5共有太空灰、粉紅色、紫色、藍色及星光色等5色，其中紫色和藍色為今年新款色系。（翻攝自蘋果官網）


善待動物組織「PETA」曾在推特喊話《艾爾登法環》玩家要善待遊戲裡的「動物們」，國外有一名實況主來個「《法環》元宇宙」，把自己化身成遊戲內的NPC，進入詭異的「風車村」和大媽們一同歡樂地跳廣場舞，讓不少人笑歪，影片至今已超過104萬觀看次數。more...

瘋狂度：★★★★★

小編評語：根本另類元宇宙，讓我也想跳一下了啦～

不少《艾爾登法環》的玩家到「風車村」，看到一群瘋狂跳舞的大媽群，都認為「毛毛的」。（翻攝自YouTube）
不少《艾爾登法環》的玩家到「風車村」，看到一群瘋狂跳舞的大媽群，都認為「毛毛的」。（翻攝自YouTube）


臉書創辦人馬克祖克伯（Mark Zuckerberg）曾嫌棄蘋果（Apple）抽成30%制度讓創作者賺不到錢，沒想到自家母公司Meta將向開發者收取47.5%的抽成，無疑是打臉自己，引起不少人批評。more...

誇張度：★★★★★

小編評語：這已經是一千步笑百步了吧…。

臉書母公司Meta日前宣布旗下虛擬實境社群平台「Horizon Worlds」允許創作者販售數位（虛擬）商品或特效。（翻攝自Horizon Worlds臉書）
臉書母公司Meta日前宣布旗下虛擬實境社群平台「Horizon Worlds」允許創作者販售數位（虛擬）商品或特效。（翻攝自Horizon Worlds臉書）


蘋果官網意外爆雷！根據外媒爆料，蘋果官網日前上傳一份支援檔案，內容記載有關一款尚未發表公開的全新配件，但不久後這份檔案就被刪除，外媒猜測這項未發布產品就是蘋果第一款獨立推出的氮化鎵技術（GaN）充電器。more...

實用度：★★★★☆

小編評語：已經有好多類似的充電器了，蘋果這點要再加加油啊（但我還是想買）。

根據外媒爆料，蘋果官網日前上傳一份支援檔案，內容記載有關一款尚未發表公開的全新配件，但不久後這份檔案就被刪除。路透
根據外媒爆料，蘋果官網日前上傳一份支援檔案，內容記載有關一款尚未發表公開的全新配件，但不久後這份檔案就被刪除。路透

特斯拉

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