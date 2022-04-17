Faraday Future公布內部調查處分 解除前執行長賈躍亭相關業務執行職務

先前未能遞交10-K財報文件，導致遭那斯達克證券交易所認定不符合上市規定，當時Faraday Future表示是為了進行內部調查，需要更多時間完成10-K財報文件。而在稍早對外聲明中，Faraday Future說明已經對多明員工進行紀律處分，其中包含解除創辦人與前執行長賈躍亭相關業務執行職務。

不過，賈躍亭接下來依然會繼續擔任Faraday Future產品長，並且直接向董事長暨現任執行長Carsten Breitfeld匯報，而其業務權限僅限於產品與出行生態、互聯網、人工智慧與先進研發技術，不再負責業務管理。

除了賈躍亭，Faraday Future說明此次公布紀律處分還包含部分非主管級員工，但並未對外公布這些遭處分員工名單。

而目前暫時還無法確定Faraday Future在結束內部調查之後，是否能按時在4月19日之前完成遞交10-K財報文件，避免被那斯達克證券交易所認定不符合上市規定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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