蘋果響應世界地球日 用Apple Pay交易提撥捐助世界自然基金會

因應接下來即將迎接的世界地球日，蘋果宣布從即日起至4月22日期間，將在Apple Store app、蘋果官網透過Apple Pay的任何一筆交易中，提撥1美元金額捐助世界自然基金會 (World Wide Fund for Nature)，作為野生動物環境保育使用。

蘋果表示，世界自然基金會在過去60年以來始終致力自然保育，並且持續以先進環境保育科技，並且與眾多合作夥伴共同降低野生動物面臨生存危機的風險，而今年將因應世界地球日活動，從即日起針對在Apple Store app、蘋果官網透過Apple Pay的任何消費交易，將由蘋果1美元金額捐贈給世界自然基金會作為捐助。

除此之外，蘋果也宣布在4月22日的世界地球日期間，配戴Apple Watch進行任何長達30分鐘以上的運動，即可在健康app獲得一枚特殊徽章。

在此之前，蘋果更說明已經協助超過200家供應鏈全面改以再生能源運作，總計導入約1000萬瓩的乾淨能源電力，同時目前推動計畫所降低溫室氣體減排量，約等同減少300萬輛汽車在道路上行駛時的碳排放總和，更計畫讓旗下所有供應鏈運作也能跟自身全球營運單位一樣達成碳中和目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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