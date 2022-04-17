特斯拉CEO自認無法順利收購Twitter 將執行「B計畫」

透露有意以每股54.2美元價格、總計約以430億美元收購Twitter之後，Elon Musk在出席TED 2022活動時表示，此項收購提議最終可能無法順利完成。

而對於有意收購Twitter的原因，則是認為目前社群網路平台已經成為當前眾人積極發言之處，因此認為有一個可以包容各種言論自由的舞台就顯得重要，言下之意自然是只自己經常使用的Twitter仍有諸多限制。

雖然目前Elon Musk成為全球首富，但旗下多數資產都無法任意流動，因此也有人質疑一旦Twitter同意此筆交易，將從何處籌集資金，畢竟過去Elon Musk也曾揚言將Tesla所有股權購回，並且使其恢復私有化，最終卻無法兌現此說法。

但Elon Musk強調以目前手上有足夠資產，同時如果Twitter拒絕收購，將會執行備案計畫。不過，Elon Musk並未具體透露備案細節，但從先前透露說法，則有可能出售部分或所有Twitter持股。

在Elon Musk透露希望收購Twitter消息傳出後，隨即讓Twitter內部產生不少質疑聲音，使得Twitter執行長Parag Agrawal必須出面安撫員工，表示Twitter並未被Elon Musk收購提議「挾持」。不過，仍有許多Twitter認為公司目前透露資訊有限，同時Parag Agrawal對於Elon Musk提出收購細節也未多作說明。

同時，目前也消息指出Twitter董事會有可能以報價過低為由拒絕Elon Musk出價收購，甚至可能啟動「毒藥丸計畫」 (poison pill)避免出現惡意收購情況，亦即透過「股權攤薄反收購措施」或「股東權益計劃」方式，讓公司原有股東能以較低價格取得公司大量股權，藉此增加惡意收購方所需花費成本。

此外，部分持有多數Twitter股權的股東顯然也反對由Elon Musk出價收購，因此最終可能會讓Elon Musk無法順利將Twitter私有化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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