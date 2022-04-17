LINE NFT日本登場 首波上架這2款作品、也能用LINE好友互送
LINE去年透露即將推出的自有NFT平台，稍早正式宣布在日本市場上線運作，並且上架包含日本演藝經紀公司吉本興業獨家創作的影片作品「Yoshimoto NFT Theater」，以及日本經典動漫《機動警察》NFT，未來更計畫推出更多熱門角色與跨類型的數位收藏品。
目前LINE NFT除了可讓使用者自由交易NFT內容，更可將數位資產存放在數位錢包LINE BITMAX Wallet，並且直接透過LINE帳號註冊使用，同時也能藉由LINE與好友互相贈送或交易NFT。
LINE旗下子公司LVC Corporation表示，未來將接續串接LINE與其子公司更多服務，藉此創造豐富多元的NFT應用體驗，並且讓使用者能以趣味方式收藏數位資產。
LINE NFT將從即日起釋出約4萬組NFT內容，其中包含吉本興業推出、包含旗下知名搞笑藝人的獨家演出片段的「Yoshimoto NFT Theater」，以及因應問世30週年的日本經典動漫《機動警察》所打造立體透視藝術品，另外還包含人氣角色Gyuunyuu、小突兔 (Usagyuuun!)、賤萌熊 (Betakkuma)等影片項目。
而更多作品將從4月20日起陸續上架，預計包含日本體操王子內村航平退休珍藏版NFT，以及漫畫家Yashiroazuki (やしろあずき)的原創作品等。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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