Gogoro SuperSport成TSR機車錦標賽的安全前導車 S Performance定位改成這功能

Gogoro宣布將以近期對外公布的Gogoro SuperSport作為TSR機車錦標賽的安全前導車，同時也確定將過往獨立運動車款Gogoro S Performance系列，轉換成性能改裝套件品牌。

依照Gogoro說明，將在作為安全前導車的Gogoro SuperSport配置多項安全配備，其中包含醫療器材組與滅火器，以利在第一時間排除突發狀況，同時也強調具備TCS循跡防滑系統 (Traction Control System)、定速巡航模式，以及可透過LTE遠端無線連網服務等主動科技功能，更可配合Gogoro自行研發的SSmartcore智駕電控核心，藉此提高運算及連結能力。

而此次公布另一項消息，則是確定將過往獨立運動車款Gogoro S Performance系列，轉換成性能改裝套件品牌，未來將提供經原廠嚴苛測試及認證，並且經由歷屆賽事選手實際操駕體驗與回饋經驗修正的性能改裝套件。

除了提供Gogoro原廠開發測試配件，同時也將透過Gogoro認證配件 (DFG, Designed for Gogoro)設計，藉此滿足不同車輛改裝需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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