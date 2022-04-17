Intel攜手荷蘭量子技術研究機構QuTech 讓量子運算在真正意義上變得觸手可及

Intel宣布與荷蘭台夫特理工大學及荷蘭國家應用科學院共同創立的量子技術研究機構QuTech合作，雙方合組先進量子運算研究單位，透過Intel位於美國奧勒岡州希爾斯伯勒的D1製造工廠，成功首次大規模生產矽量子位元，讓量子運算在真正意義上變得觸手可及。

其製程成果可在單一晶圓上製造超過1萬個陣列 (array)，並且具備多個矽自旋量子位元，良率更超過95％，此項成就均大幅超越目前一般大學和實驗室所使用製程表現。

同時，此項研究也已經在《自然─電子學》 (Nature Electronics)期刊上發表，成為Intel第一個經過同儕審查的研究成果，證明在300mm矽晶圓上成功製造量子位元可行性。

▲Intel在2018年宣布推出採微縮體積設計的小型自旋量子位晶片

Intel量子硬體總監James Clarke表示：「量子運算有可能在高效能運算領域，為某些應用提供指數級的效能。我們的研究證明不僅能夠促成量子電腦普及化，而且可以在既有晶片工廠中生產。我們期待繼續與QuTech合作，運用我們在矽製造方面的專業知識，釋放量子的全部潛力。」

而新製程所使用先進的半導體製造技術，包含用來生產矽自旋量子位元的全光學微影技術，以及生產Intel最新世代互補式金屬氧化物半導體 (CMOS)晶片相同的設備，並且證明量子位元可以在相同工廠產線與傳統晶片一同量產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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