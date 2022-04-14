APP綁信用卡險遭盜刷近萬元遊戲點數 她嚇壞：快刪掉！
很多人為方便，會將APP綁定信用卡，下次在消費時就不用再輸入卡號。不過日前一名網友在「Dcard」提到，她疑似因將信用卡綁在APP上，差點被盜刷，她也發文警示網友別把APP綁定信用卡。
一名網友發文表示，她一連收到兩封不同信用卡公司的簡訊驗證，讓她嚇得趕緊打電話到銀行客服辦理卡片凍結，並刪除所有APP上的信用卡資訊。隔天她才發現是她的蝦皮帳戶被盜，對方購買9,500元遊戲點數，後因無法通過簡訊驗證才沒有得逞。
網友在留言區提到，有時在蝦皮購物不需要提供簡訊驗證碼，有時卻要出示。曾有網友討論過此現象，為提升結帳速度，在一定條件下，發卡公司評估認為交易風險低，就可能跳過驗證直接刷卡。部分網友提醒，盡量不要將信用卡資訊留在APP上，並記得定期更改密碼，以免帳戶被盜用。
許多網友也留言分享自身經驗，「我之前是不知道從哪裡被盜，盜刷FB買廣告，居然還不用驗證碼。還好我都會看帳單，後來就幫我掛失卡片，金額也有退回」、「前天中信簽帳金融卡也被盜刷！而且還成功…立馬把綁定的卡都解除」、「我媽也是在蝦皮被盜刷，從此都貨到付款」、｢我到現在都還沒被盜刷過，帳號密碼真的不要設太簡單…」、「原po不孤單，我昨天被盜帳號，跟你一樣是點數卡盜刷9500，一早醒來發現郵件有驗證碼，今天已經恢復帳號了，不清楚是什麼原因被盜，但是還好蝦皮刷有驗證碼問題，盜的人還想登入我的電子信箱，我把密碼又換過一遍」、「我之前蝦皮帳戶也被盜，被人拿去賣違禁品」。
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