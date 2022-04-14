Computex 2022恢復實體展會 聚焦6大主題、即起開放預約登記參觀
今年初確定將以實體展會活動搭配線上內容形式舉辦今年度的Computex 2022，並且確定展期訂於5月24日至27日期間後，中華民國外貿協會宣布將從即日起開放預約登記參觀。
Computex 2022將聚焦智慧驅動、無限體驗、數位韌性、開創運算、創新與新創、與綠能永續六大主題，而指標參與廠商包含宏碁、AMD、宇瞻 (Apacer)、Arm、華碩、宏正 (ATEN)、台達 (Delta)、技嘉）、IBM、英飛凌、鎧俠 (KIOXIA)、微軟、微星、NVIDIA、恩智浦、Qualcomm、雲達科技 (Quanta Cloud Technology)、Supermicro、德州儀器及索泰 (ZOTAC)等軟硬體廠商。
今年Computex 2022更擴大舉辦5場執行長演講活動，預計透過國內外科技龍頭闡述產業趨勢，同時將以「科技賦能 創新常態」 (Create the New Normal)作為此次Computex論壇活動主題，
其中，Computex論壇活動第一場活動將聚焦科技創新，透過「科技賦能 建構產業生態鏈」為內容核心，剖析高效運算、5G、IoT等技術如何帶動人工智慧變革與機會，而第二場活動則以科技應用為重點，探討虛擬世界、智慧生活、遠距工作商機，以及如何運用數位科技落實ESG管理趨勢。
此次透過實體展會活動結合線上內容形式，預期將串聯各類資源，辦理多元活動，協助參展業者深化國際鏈結，接軌國際市場機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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