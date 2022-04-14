Honda計畫在2030年推出30款電動車 包含平價車款與至少2款超跑

Honda稍早宣布將在2030年以前推出30款電動車，同時將使年生產量增加至200萬輛以上，同時也將在未來10年內投入5兆日圓擴展純電動力發展項目，並且應用在太空探索、垂直升降飛行載具、擬人化機器人等領域。

此外，Honda更說明將在研發項目持續投資8兆日圓，並且在每年提撥100億日圓投資新創產業，藉此協助推動相關市場生態發展，而Honda執行長三部敏宏更強調未來公司將更積極尋求產業之間合作，共同推動電動車等產業生態發展，例如先前便與Sony合作生產、銷售電動車產品。

在去年說明中，Honda確認將在2040年以前全面淘汰傳統燃油動力車款，並且計畫在2024年以前於日本市場推出僅100萬日圓 (約新台幣24萬元)的平價商用電動車，之後也會接續推出對應個人使用的平價電動車，以及休旅車款。

而先鎖定商用市場的原因，三部敏宏表示是基於日本境內仍缺乏充足的充電基礎設施，因此希望藉由提供低價位的商用電動車，藉此帶動建置更多充電站，進而可讓日後提供個人使用的電動車能有足夠充電使用資源。

除了計畫在日本市場推出平價電動車，Honda也計畫在北美市場與通用汽車合作，預計推出相比傳統燃油車款更具競爭價格的中大型電動休旅車，分別為Prologue SUV和Acura SUV，其中將使用通用汽車的Ultium車台，造價約在3萬美元左右，預計在北美境內生產。

至於中國市場也會在2027年以前推出10款電動車，其中兩款e:N系列車款將會在今年內於中國市場銷售，同時更計畫在甘肅瓜州與武漢建立專門生產電動車的產線。

針對高性能動力車款使用需求，Honda也透露將融合過往跑車設計經驗，推出電動車形式車款吸引更多玩家市場，但目前並未透露具體細節。

雖然目前採用與通用汽車合作的Ultium車台設計，但Honda強調未來將更著重軟體定義車輛功能，讓車輛可以透過韌體更新方式加入更多應用功能，同時也將透過雲端協作方式強化電動車運作模式。

跟Nissan、Toyota一樣，Honda目前也積極投入電池技術研發，除了加速固態電池研發，並且擴大投資電池生產線，同時也在既有電池技術持續精進，甚至考慮其他電池技術應用可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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