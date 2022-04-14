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Blackberry翻版手機？大陸新創團隊想出小螢幕配實體按鍵新品
過去推出僅有2.45吋螢幕大小的Jelly系列智慧型手機之後，中國新創團隊Unihertz近期透過官方Twitter透露，接下來將推出新款搭載實體按鍵設計的手機產品。
在此之前，Unihertz曾推出TiTAN等類似Blackberry採用QWERTY按鍵設計的手機，而Phone Arena網站則透露此款手機將參考Blackberry Key 2設計，並且支援5G連網功能。
從目前釋出圖像來看，新款手機可能搭載與PC裝置連動功能，同時預期Unihertz將會在今年上半年內推出此款手機。
除了推出小尺寸螢幕手機，以及類似Blackberry的手機產品，Unihertz先前也曾推出諸如ATOM等對應三防設計的手機產品，藉此符合不同使用需求。
Something is coming soon...— Unihertz (@Unihertz) April 7, 2022
Just stay tuned!😜
📺https://t.co/KalQX2pyDN#unihertz #smartphone #newphone #newarrivals pic.twitter.com/aghVgIdP3L
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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