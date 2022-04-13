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「 臺灣社交距離」更新了！至特定場域出示App畫面可免掃實聯制

聯合新聞網 / 電獺少女

老樣子，iOSAndroid 都可下載

近期本土疫情升溫，大家去哪切記一定要戴好口罩，勤洗手！而最近「臺灣社交距離」App 加入了「首頁動態畫面」和「確診者上傳接觸資料」兩個新功能，中央流行疫情指揮中心也表示，「臺灣社交距離」將搭配現行的簡訊實聯制，民眾若到演唱會、餐廳、市場等時間較長的場域，僅需出示 App 的畫面，並可免掃描簡訊實聯制。

「臺灣社交距離」主要是透過手機藍牙訊號，來計算用戶與他人的社交距離，並追蹤近期是否有與 COVID-19 的確診患者短暫接觸，換句話說，只要你有下載，並且有開啟藍牙，就能收到確診者接觸提醒。因此這款 App 需要越多人廣泛下載，才能發揮它最大的成效。

而優化後的版本加入了「首頁動態畫面」，可以讓用戶確認 App 是否有在正常運作，另外也添加了「確診者上傳接觸資料」，可讓確診者上傳隨機 ID，並供其他有下載 App 的用戶比對足跡是否有重疊。

衛福部呼籲還沒下載這款 App 的民眾們盡快下載，不管是 iOS 或 Android 系統都有支援，而手機裡已經有載「臺灣社交距離」也可以看看你更新了沒，以及有沒有開啟藍牙，才能確保 App 的運作，進一步減少疫情傳播！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 藍牙 手機 iOS Android

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