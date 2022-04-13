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Gogoro加入新加坡政府推動制定的TR25電動車能源補充標準

聯合新聞網 / 楊又肇

Gogoro宣布，將加入由新加坡政府推動制定的TR25電動車能源補充標準，將聚焦可應用在電動二輪車款的電池交換技術發展。

TR25電動車能源補充標準是由新加坡陸路交通管理局 (Singapore’s Land Transport Authority, LTA)推動參考標準，並且於2020年9月成立審查小組，分別由相關產業業者、工程師和學者加入，並且研究各類充電技術，其中包含透過連接插件充電方式，以及電池交換使用模式，實現電動車充換電時的使用、維護與操作安全。

而Gogoro此次成為TR25電動車能源補充標準制定參與成員之一，意味Gogoro Network電池交換使用模式獲得肯定，其中更因為其累積超過46萬名用戶，以及建置超過1萬組電池交換站，並且遍及台灣超過2300個站點，每天進行超過34萬次電池交換次數，至今累積電池交換量更超過2.8億次，同時更與PBGN聯盟合作品牌推動眾多採用Gogoro Network電池交換驅動的車款，預期成為新加坡政府制定TR25電動車能源補充標準重要參考指標。

在此次與新加坡政府合作，預期將使Gogoro Network的電池交換使用模式經驗可被快速複製，並且在東南亞市場快速普及應用，同時也預期將使Gogoro Network應用業務可在東南亞市場快速擴展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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