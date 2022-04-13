前Intel總裁創立 以Arm架構打造伺服器處理器的Ampere Computing準備掛牌上市
以Arm架構打造伺服器處理器聞名的Ampere Computin，稍早說明已經向美國證券交易委員會遞交文件，預計在日後掛牌上市。
Ampere Computing總部位於美國加州聖克拉拉，是由過去曾在Intel任職超過28年，並且從工程師一路晉升為總裁的Renée James於2017年創立，本身以Arm架構打造伺服器處理器，並且藉由台積電製程技術量產，目前主要合作客戶則是甲骨文與微軟。
而在近期消息中，Ampere Computing從甲骨文獲得4.26億美元投資，同時甲骨文也已經取得Ampere Computing大量股權，甚至先前有消息指稱甲骨文計畫從Softbank手上收購更多Ampere Computing股權，顯示甲骨文看好Ampere Computing日後發展。
未來掛牌上市之後，預期將可讓Ampere Computing透過募股取得更多資金，藉此在伺服器市場與Intel、AMD等半導體業者競爭。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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