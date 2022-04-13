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任天堂砸50億日圓取得新總部大樓建設用地 2027年底落成

聯合新聞網 / 楊又肇

去年計畫在現有京都總部位置擴張辦公室，藉此擴大招募工作人員之後，任天堂稍早宣布以50億日圓招標價格，取得鄰近京都總部大樓、佔地約1萬28.55平方公尺的京都市市有地。

在此之前，任天堂已經確認將從今年5月開始租賃京都市自來水局新政府大樓的6樓與7樓空間，藉此容納更多遊戲開發人員，而此次斥資取得京都市市有地興建新辦公大樓，透過兩階段擴張辦公室容積，進而容納更多開發人員，並且強化自家的研究開發能力。

而配合京都市企業選址推廣工程，任天堂將在接下來的幾年內獲得每年高達1.6億日圓 (約新台幣3900萬元)補助款，藉此作為雇用遊戲開發人員等人力營運成本支出使用。

此市有地位於京都市南區上鳥羽鉾立町，相鄰任天堂總部大樓，原本作為創業支援工廠與資器材，以及防災中心西側用地，後續則是透過公開招標方式吸引民間企業活用閒置土地，而任天堂則是在去年12月8日取得此塊市有地。

依照任天堂公告說明，預計在此市有地以鋼骨結構建造約72公尺高的12層辦公大樓，建築面積約達3萬8000平方公尺，預計在2027年12月完工。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

京都 任天堂

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