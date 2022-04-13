文件曝光！傳特斯拉執行長可能收購更多Twitter股權
雖然先前向美國證券交易委員會遞交文件中明文記載，只要特斯拉執行長Elon Musk仍在Twitter董事會擔任成員，或在任職90天之後，其持有Twitter股票比例將不得超過14.9%，但顯然在Elon Musk拒絕成為Twitter董事會成員後有些明顯改變。
依照Protocol網站取得消息表示，在後來遞交給美國證券交易委員會的文件中，分別移除原本記載Elon Musk將擔任Twitter二級董事，任期至2024年的股東大會為止，同時在任職期間與之後的90天內將不能持有超過14.9%股權相關內容。
而在新版文件更加上Elon Musk可與Twitter董事會、管理團隊成員進行討論，內容包含但不限於潛在業務，以及策略選擇、業務、營運、資本結構、治理、管理等項目，並且可以針對Twitter業務產品及服務，透過社群平台等管道向董事會、管理團隊成員，以及公眾發表意見。
在此調整之下，似乎意味將使Elon Musk保有收購更多Twitter股權的權利，同時也能進一步透過社群平台針對Twitter業務、產品及服務發表個人意見。而是否代表Elon Musk未來有可能進一步收購更多Twitter股權，進而成為Twitter實質上最大股東。
目前Elon Musk以9.2%持股成為Twitter最大個人股東，但最大持股者則是共同基金The Vanguard Group，擁有Twitter約10.29%比例持股。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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