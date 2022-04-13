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保時捷要把電動車當「行動式發電廠」 可把額外電力做出這件事

聯合新聞網 / 楊又肇
▲由保時捷、電網營運公司TransnetBW及顧問公司Intelligent Energy System Services (IE2S)共同執行的擬真先導測試中，證實電力可儲存於智慧電動車的高電壓電池當中，以達到電力平衡
▲由保時捷、電網營運公司TransnetBW及顧問公司Intelligent Energy System Services (IE2S)共同執行的擬真先導測試中，證實電力可儲存於智慧電動車的高電壓電池當中，以達到電力平衡

如同通用汽車構思將電動車作為緊急供電來源保時捷也計畫將處於閒置狀態的電動車電力逆向送回公共電網，讓電動車成為「行動式發電廠」。

在保時捷與電網營運公司TransnetBW，以及及顧問公司Intelligent Energy System Services (IE2S)共同執行的擬真先導測試中，證實可將電力儲存於智慧電動車的高電壓電池，並且在必要時將電力逆向送回公共電網，藉此達到電力平衡。

實施此項設計的目的，在於以電動車取代傳統電廠負責緩和風力或太陽能發電過程產生高於或低於50Hz的供電頻率，過程中也會針對電動車進行充電，並且將額外電力逆向送回公共電網。

▲Taycan成為電力供需平衡科技的中繼站
▲Taycan成為電力供需平衡科技的中繼站

此前導測試是在TransnetBW位於德國斯圖加特附近的溫德林根 (Wendlingen)主控中心進行，保時捷藉由5款實際量產的Taycan車款，搭配保時捷居家能源管理系統 (HEM)，讓車輛在居家環境及實驗室狀態中連結至電網，並且順利讓存放在車輛的電力逆向送回公共電網使用，同時整個測試流程均以德國境內嚴格電力標準為設計。

▲未來當電動車處於閒置狀態時，亦可成為行動式發電廠，將其電力回送至公共電網
▲未來當電動車處於閒置狀態時，亦可成為行動式發電廠，將其電力回送至公共電網

保時捷全球執行董事會副主席Lutz Meschke表示，此項前導測試證實Taycan的充電科技，加上居家能源管理系統與行動充電器產品，不僅能實現電力平衡，更可將電動車儲存電力應用在更多需求，例如作為居家緊急供電，或是進一步作為居家再生能源使用，甚至可在突發狀況下協助鄰近地區供電。

▲擬真先導測試中，5款量產Taycan車款透過保時捷居家能源管理系統 (HEM)，在居家環境及實驗室狀態中連結至電網
▲擬真先導測試中，5款量產Taycan車款透過保時捷居家能源管理系統 (HEM)，在居家環境及實驗室狀態中連結至電網

不過，由於電力如何傳輸，以及在不同載體之間電力轉換涉及相當複雜處理流程，因此在過程中透過IE2S打造的雲端共享系統，藉此動態即時調整電動車充電方式，並且能透過高頻同步方式進行雙向資料傳輸，確保電力傳輸方式正確運作，而不會對電動車或公共電網產生影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

保時捷 德國

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