Meta讓創作者賺錢錢！可在虛擬實境場景提供數位商品獲利
在積極擴展元宇宙之際，Meta稍早宣布將在旗下虛擬實境互動平台Horizon Worlds提供銷售數位商品，同時也向開發者、創作者提供相關工具資源。
透過Meta所提供工具資源，開發者、創作者將可在Horizon Worlds平台上架各類數位商品，讓使用者能在虛擬實境場景付費購買，並且在虛擬實境場景中使用。
而此項工具暫時僅先在美國與加拿大地區特定獲選用戶測試，同時也限制18歲以上使用者才能消費購買，但預期之後也會開放更多地區使用。
除此之外，Meta也在美國地區向特定用戶開放創作者獎勵計畫 (Bonus Programs for Creators)，讓參與特定項目，並且完成指定內容的使用者能額外獲得獎勵報酬，藉此讓開發者、創作者能吸引更多人協助測試新功能或內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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