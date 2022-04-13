快訊

獨／道歉有真心？柯文哲再酸賴香伶「竟要黨主席公開道歉」

普亭是他女兒教父 烏克蘭親俄政客遭逮「模樣狼狽」

Meta讓創作者賺錢錢！可在虛擬實境場景提供數位商品獲利

聯合新聞網 / 楊又肇

在積極擴展元宇宙之際，Meta稍早宣布將在旗下虛擬實境互動平台Horizon Worlds提供銷售數位商品，同時也向開發者、創作者提供相關工具資源。

透過Meta所提供工具資源，開發者、創作者將可在Horizon Worlds平台上架各類數位商品，讓使用者能在虛擬實境場景付費購買，並且在虛擬實境場景中使用。

而此項工具暫時僅先在美國加拿大地區特定獲選用戶測試，同時也限制18歲以上使用者才能消費購買，但預期之後也會開放更多地區使用。

除此之外，Meta也在美國地區向特定用戶開放創作者獎勵計畫 (Bonus Programs for Creators)，讓參與特定項目，並且完成指定內容的使用者能額外獲得獎勵報酬，藉此讓開發者、創作者能吸引更多人協助測試新功能或內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 加拿大

延伸閱讀

Meta高階款虛擬實境頭戴裝置傳改名 下半年問世

兆豐元宇宙科技 搶鏡

傳Meta內部打造名為「Zuck Bucks」的中心化加密貨幣

Meta確認今年度的F8開發者大會將暫停舉辦

相關新聞

Meta開始測試其元宇宙裡的「賺錢工具」

臉書母公司Meta周一（11日）表示，已開始在旗下的虛擬實境（VR）社群平台Horizon Worlds上，測試銷售數位...

任天堂砸50億日圓取得新總部大樓建設用地 2027年底落成

去年計畫在現有京都總部位置擴張辦公室，藉此擴大招募工作人員之後，任天堂稍早宣布以50億日圓招標價格，取得鄰近京都總部大樓、佔地約1萬28.55平方公尺的京都市市有地。

文件曝光！傳特斯拉執行長可能收購更多Twitter股權

雖然先前向美國證券交易委員會遞交文件中明文記載，只要特斯拉執行長Elon Musk仍在Twitter董事會擔任成員，或在任職90天之後，其持有Twitter股票比例將不得超過14.9%，但顯然在Elon Musk拒絕成為Twitter董事會成員後有些明顯改變。

保時捷要把電動車當「行動式發電廠」 可把額外電力做出這件事

如同通用汽車構思將電動車作為緊急供電來源，保時捷也計畫將處於閒置狀態的電動車電力逆向送回公共電網，讓電動車成為「行動式發電廠」。

Meta讓創作者賺錢錢！可在虛擬實境場景提供數位商品獲利

在積極擴展元宇宙之際，Meta稍早宣布將在旗下虛擬實境互動平台Horizon Worlds提供銷售數位商品，同時也向開發者、創作者提供相關工具資源。

Meta試賣虛擬產品、特效

臉書母公司Meta於11日表示，正在旗下虛擬實境（VR）社群平台Horizon Worlds測試新功能，允許創作者販售虛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。