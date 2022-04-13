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Intel完成擴大俄勒岡工廠 將使產能提高20%、推動半導體技術創新

聯合新聞網 / 楊又肇

Intel稍早宣布正式啟動位於美國俄勒岡州，並且完成30美元資金投資擴建的D1X工廠，藉此增加美國境內產能，同時預期推動創新技術發展，藉此重新站上半導體產業領先地位。

依照Intel資深副總裁Sanjay Natarajan說明，此次擴建的俄勒岡工廠已經有50年歷史，並且配置22000名員工，擴建後的工廠面積達27萬平方英尺，將使產能提高20%。

而Intel過去累積在俄勒岡工廠投資超過520億美元，並且在此催生諸多領先的半導體技術，同時也因為在俄勒岡設置工廠，進而帶動當地市場生態，其中包含增加超過10萬5000個工作機會，以及超過100億美元的外地輸入交易，以及超過190億美元的境內產值。

配合此次「Mod3」擴廠計畫，Intel預期將繼續推動半導體新創技術，並且在半導體產業坐穩領先地位，同時也計畫將俄勒岡工廠經驗複製到Intel位於全球地區的產線，藉此推動Intel持續創新能力。

Intel去年宣布啟動IDM 2.0發展策略，其中包含擴大自身產能之餘，更計畫與外部業者合作，並且利用旗下產能資源對外提供代工生產服務，因此在後續更積極與台積電洽談代工合作，藉此讓特定產品生產製程可趕上市場需求，同時也宣布與Qualcomm合作，未來將以旗下先進製程提供處理器代工服務。

此外，Intel接連也在美國境內亞利桑那州、新墨西哥州，以及包含在歐洲地區的以色列、德國、法國、愛爾蘭等地擴大投資，甚至也在馬來西亞與當地政府深入合作，預計推動馬來西亞半導體產業發展。

Intel也呼籲美國政府應協助扶持境內半導體業者，同時也呼籲歐盟比照亞洲地區各國政府與半導體業者合作模式，透過提供額外補貼或稅金減免等方式，藉此達成共贏發展的互利局面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 美國 馬來西亞

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