升級趁現在! MSI多款高效能筆電限時優惠 最高省萬元

MSI感謝季活動，多款高效能筆電限時優惠，最高可省萬元，全系列筆電登錄最高送NT$2,000即享券。 圖／MSI提供

數位創作漸趨普及，商務追求高度效率，不論是隨時揮灑靈感的創作者，還是行動辦公的商務人士，都需要高效能的最佳神隊友，現在，正是升級的好時機！全球電競、創作與商務筆電領導品牌MSI推出感謝季活動，多款高效能筆電限時優惠，最高可省萬元，數量有限、售完為止，全系列筆電登錄最高送NT$2,000即享券，擁有更好趁現在，詳請可上活動官網查詢

讓創作栩栩如生！為創意工作量身打造的MSI創作者系列筆電

根據統計，全球創作者已超過2億，創作者筆電已掀起市場新潮流，為創意工作量身打造的MSI創作者筆電，不僅能完美描繪「科技美學」面貌，幫助創作者隨時捕捉靈感創造璀璨瞬間，還搭載最新Intel® Core™ i7處理器與 GeForce® RTX™ 30系列獨立顯示卡，能輕鬆承接運算需求嚴苛的多執行緒工作負載，堪稱完美組合；絕佳面板規格與技術，讓畫面呈現最完整色彩範圍與細節，搭配極纖薄輕巧且極具質感的外型設計，一鍵開機，隨處就是行動創意工作室，不論平面設計、攝影、影音剪輯、音樂錄製、網頁設計等各類型的創意工作，隨時上手，得心應手。

MSI創作者系列筆電，專為創意工作量身打造。 圖／MSI提供

Creator 17-為數位創作而生的強大性能筆電，感謝季現省近萬元

Creator 17創作者筆電不僅規格高階，更擁有精確色彩呈現的大尺寸螢幕，是一款為數位內容創作而生的強大性能筆電。 圖／MSI提供

Creator 17機身以霧黑噴砂處理的鋁合金纖薄打造，外型優雅時尚，搭載Intel® Core™ i7-11800H處理器與 GeForce® RTX™ 3060筆記型電腦GPU，搭配MSI獨家Cooler Boost Trinity+散熱模組，採用三渦輪風扇設計，有效增加氣流量，帶來更穩定且高效能的創作體驗；長達9小時的電池續航力，專業工作不間斷，同時支援高達100W電力傳輸充電，速度提升3倍，能完美符合創作者隨身攜帶的需求。

為創意工作提供最精準的色彩畫面，是Creator 17的一大亮點， 4K超高畫質窄邊框大螢幕設計，提供寬闊的創作視野。Creator 17也提供頂級的聽覺體驗，搭載世界級大廠Dynaudio的音響系統，帶來更高層次且絕對沉浸的聽覺饗宴。

Creator 17採用便捷且安全的現代科技，透過內建的人臉辨識或指紋辨識功能，不僅能以快三倍的速度登入筆電，資料與商業機密安全還能完整保護你只需專注創作，沒有後顧之憂。

Creator 17 指定款原價NT$69,900，感謝季期間限定優惠價NT$59,900，完成活動登錄再加碼送即享券$2,000，售完為止。

Creator 17能展現最精確的色彩與對比，完美呈現作品的所有細節。 圖／MSI提供

Creator 15- 4K超高畫質OLED螢幕，最鮮明出色的色彩呈現

Creator 15搭載4K超高畫質OLED螢幕面板，支援100% DCI-P3廣色域，展現極準確的色彩。 圖／MSI提供

Creator 15採用鋁合金材質，搭配髮絲紋處理，形塑出簡約兼具高質感創作者筆電。搭載最新Intel® Core™ i7 處理器與GeForce® RTX™ 3060筆記型電腦GPU，，就算同時處理多樣工作，速度和效率也能持續保持超高水準，最大容量99.9 Whr電池則帶來超長續航力，是隨身攜帶的絕佳配備。

創作者追求的色彩呈現部分，Creator 15搭載4K超高畫質OLED螢幕面板，支援100% DCI-P3廣色域，展現極高對比度、準確的色彩。經CalMAN專業色彩認證，以Delta E色彩精準度而言，達到Delta E<2的極度準確數值，不論是編輯圖像或觀賞4K HDR影片，都能完整傳遞影片及圖像中最栩栩如生的色彩。此外，螢幕還能180度展開，展示作品更具彈性，搭配窄邊框的面板設計，視野更寬闊。

Creator 15 A11UE指定款原價NT$68,900，感謝季優惠價NT$59,900，完成活動登錄再加碼送即享券$2,000，售完為止。

Creator 15螢幕能180度展開，展示作品更具彈性，搭配窄邊框的面板設計，視野更寬闊。 圖／MSI提供

Creator Z16藤原浩聯名限定版 不容錯過的精品收藏

Creator Z16藤原浩聯名限定版是全球首款Fragment Design聯名合作的筆電產品。 圖／MSI提供

業界最強創作者重磅聯名、全球首款Fragment Design聯名合作的筆電產品Creator Z16藤原浩聯名限定版將MSI與Fragment Design最具指標性的閃電Logo精巧地刻畫在筆電外蓋與鍵盤掌托處，星空霧黑質感搭配俐落線條與CNC一體成型製程打造的纖薄機身，完美展現科技、美學與潮流品味的融合，為筆電賦予奢華且出眾的視覺感受。Creator Z16藤原浩聯名限定版完美演繹跨界美學，是不容錯過的精品收藏！。

Creator Z16藤原浩聯名限定版於鍵盤掌托處精巧地刻畫上特製款聯名Logo，代表兩大品牌品味交融及細緻搭配。 圖／MSI提供

Creator Z16藤原浩聯名限定版NT$76,900，感謝季優惠價$67,900，完成活動登錄再加碼送即享券$2,000，售完為止。

Modern 15 / Modern 14商務筆電 美感生活 隨處亮眼

想要在各種場合都能格外亮眼、如魚得水，那您一定不能錯過Modern 15/Modern 14商務系列筆電，以輕量鋁合金材質打造，極致纖薄、多彩顏色、俐落設計，完美展現專屬的現代時尚風格，機身提供Thunderbolt 4埠，支援40Gbps資料讀寫速度及快速充電功能，HDMI輸出埠、micro SD讀卡槽讓您隨時能投影、儲存精彩影像，更支援播放24 bit/ 192kHz高解析音樂，任何時刻都能聆聽前所未有的優異音質！

Modern系列以人體工學為設計理念，優化的1.5mm鍵程與背光鍵盤設計，提供使用者舒適的回饋力道以及流暢使用體驗，更符合MIL-STD 810G軍規等級標準進行測試，擁有高品質的穩定性與耐用度，是專為行動工作與遠距學習打造的最佳配備。感謝季期間限時優惠，不到三萬就能輕鬆擁有隨處亮眼的美感生活。

Modern商務系列筆電，以輕量鋁合金材質打造，極致纖薄、多彩顏色、現代時尚，不論哪都格外亮眼。 圖／MSI提供

Modern 15 指定效能款原價NT$33,900，感謝季優惠價$24,900，登錄送$1,000即享券。Modern 14效率加倍i7款原價NT$32,900，感謝季優惠價$23,900，登錄送$1,000即享券。Modern 14影音娛樂首選款原價NT$31,900，感謝季優惠價$22,900，登錄送$1,000即享券。

你值得更好的！現在就讓MSI高效能筆電成為你的最佳神隊友，創意工作、學習效率輕鬆升級！更多MSI筆電商品與優惠訊息，請至MSI線上品牌旗艦館查詢：https://tw-store.msi.com/collections/notebook。

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