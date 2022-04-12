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Meta高階款虛擬實境頭戴裝置傳改名 下半年問世

聯合新聞網 / 楊又肇

去年展示鎖定高階、虛實整合應用的頭戴裝置「Project Cambria」之後，市場預期Meta將以「Oculus Quest 2 Pro」作為此款裝置正式名稱，而非「Oculus Quest 3」。

而「Oculus Quest 2 Pro」最快將會在今年下半年問世，成為Meta佈局虛擬實境、元宇宙等應用發展基礎設備之一。

在先前說明中，Meta強調「Project Cambria」將強化虛實整合使用模式，讓使用者能更投入虛擬視覺互動，同時也能透過感測元件偵測使用者當下表情，藉此透過與自己連動的虛擬人偶呈現，實現在虛擬實境中透過表情詮釋個人情緒的互動模式。

目前Meta尚未公布「Project Cambria」具體細節，同時也尚未公布此款裝置正式名稱，但預期會採用新款手持控制器，並且將使配戴時的負重感降低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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