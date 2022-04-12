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特斯拉執行長不加入Twitter董事會？推特CEO這麼說

聯合新聞網 / 楊又肇

Twitter執行長Parag Agarawal稍早透過發文證實，日前以28.9億美元購買Twitter股票，成為最大個人股東的特斯拉執行長Elon Musk，將不會加入Twitter董事會。

在原本安排中，Elon Musk將於美國4月9日正式成為Twitter董事會成員之一，但Elon Musk後續則表示不會加入Twitter董事會，而Parag Agarawal發文也證實此說法。

目前無法確認是什麼因素讓Elon Musk臨時改變決定，但或許是先前要求在2024年以前只能擔任Twitter二級董事的限制，使得Elon Musk認為沒必要加入Twitter董事會。不過，即便Twitter表示公司營運會以內部管理層與員工決定，但在Elon Musk目前為Twitter最大個人股東情況下，依然可能會對公司發展產生一定影響。

而在買下Twitter約9.2%股權之後，Elon Musk近期接連在Twitter提出大量「改革」政策，其中包含在發文機制增加修改選項，或是建議調降Twitter Blue訂閱費用、禁止廣告內容，或是允許使用者透過狗狗幣付費使用Twitter服務等，甚至稍早更發文詢問是否將Twitter名稱調整為「titter」 (註：有傻笑、竊笑之意)，以及詢問是否將Twitter總部改為流浪漢收容所等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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