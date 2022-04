特斯拉執行長不加入Twitter董事會？推特CEO這麼說

Twitter執行長Parag Agarawal稍早透過發文證實,日前以28.9億美元購買Twitter股票,成為最大個人股東的特斯拉執行長Elon Musk,將不會加入Twitter董事會。

在原本安排中,Elon Musk將於美國4月9日正式成為Twitter董事會成員之一,但Elon Musk後續則表示不會加入Twitter董事會,而Parag Agarawal發文也證實此說法。

目前無法確認是什麼因素讓Elon Musk臨時改變決定,但或許是先前要求在2024年以前只能擔任Twitter二級董事的限制,使得Elon Musk認為沒必要加入Twitter董事會。不過,即便Twitter表示公司營運會以內部管理層與員工決定,但在Elon Musk目前為Twitter最大個人股東情況下,依然可能會對公司發展產生一定影響。

而在買下Twitter約9.2%股權之後,Elon Musk近期接連在Twitter提出大量「改革」政策,其中包含在發文機制增加修改選項,或是建議調降Twitter Blue訂閱費用、禁止廣告內容,或是允許使用者透過狗狗幣付費使用Twitter服務等,甚至稍早更發文詢問是否將Twitter名稱調整為「titter」 (註:有傻笑、竊笑之意),以及詢問是否將Twitter總部改為流浪漢收容所等。

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk