Google借助人工智慧自動分析、修正Google Maps上登記店家營業時間

近期在Google Maps上的更新，除了加入更多圖資細節與收費資訊，Google更進一步透過人工智慧方式動態調整在Google Maps標示的店家營業時間，藉此避免使用者利用Google Maps找尋特定店家，並且驅車前往時，卻發現當日公休的窘境。

雖然Google會要求在Google Maps登錄資訊的店家必須詳實填寫營業時間，但總會面臨店家營運臨時休店狀況，尤其在目前全球多數地區仍受新型冠狀病毒疫情影響之下，許多店家開店營業時間變得不確定，或是重新調整營業時間，卻忘記修改Google Maps上所登錄資訊。

在新版Google Maps除了已經開始利用大數據資訊分析店家人潮擁擠時段，讓使用者能透過量化方式判斷是否晚點造訪，或是提前做好心理準備，目前也能透過數據分析方式判斷店家是否處於正常營業狀態，藉此降低使用者透過Google Maps搜尋特定店家，卻在驅車前往後發現店家臨時休息的情況。

依照Google說明，此項功能的數據分析依據源自於店家造訪人潮擁擠狀況，例如在原本標示應該開店時間，卻不像過往出現人潮增加情況，系統就會自動透過其他方式分析是不是店家登記資訊有誤，接下來就會透過Google Maps街景等資訊自動判斷店家實際營業時段，甚至在部分支援Duplex服務地區 (例如美國、紐西蘭)，系統就會自動透過人工智慧方式致電店家，藉此確認正確營業時間。

另外，如果店家在標示應該是關店時段，卻反常出現人潮擁擠現象，這時候Google的系統也會自動檢查是否有誤。

Google預計在未來半年內透過此方式修正Google Maps上記載的店家營業時間資訊，而其他透過人工智慧協助分析的內容，還包含透過街景影響分析各路段實際限速，或是判斷需要減速的學區等範圍，另外也會協助確認道路細節與路面是否平整，藉此讓使用者透過Google Maps導航時，可以提前做好準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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