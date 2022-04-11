疫情等因素影響 印度大型電商Flipkart計畫延後至2023年赴美掛牌上市

消息指稱，由Walmart取得8成以上股權印度電商業者Flipkart，預計會在2023年於美國掛牌上市，並且計畫將原本上市估值從600美元增加至700億美元。

市場最早從去年9月就有消息指出Flipkart計畫赴美上市，但後續因為全球疫情等因素影響之下，一再將上市時間延後，目前則是傳出準備延後至2023年才會在美國掛牌上市。

而Flipkart在去年收購印度旅遊預訂服務Cleartrip，同時也在今年推出名為Health+的app，藉此進軍旅遊行業與數位醫療服務，進而提升公司市場估值，但受到目前全球市場受到疫情影響之下，使得Flipkart重新考慮掛牌上市時間。

不過，Flipkart並未對相關傳聞作回應，同時市場推測其掛牌上市之後市場估值將增加為600億到700億美元之間。

成立於2007年的Flipkart，是由德里印度理工學院校友Sachin Bansal與Binny Bansal創立，總部位於印度班加羅爾，最初與亞馬遜一樣提供書本銷售業務，之後隨著併購WeRead等競爭對手，甚至後續更與印度eBay業務合併，逐漸轉型成為印度最大的電子商務公司之一，2018年則由Walmart以160億美元收購約77%股權，並且計畫在未來四年內讓Flipkart掛牌上市。

除了由Walmart成為最大持股者，Flipkart投資者還包含騰訊、微軟、老虎全球管理公司等股東，而共同創辦人Binny Bansal也持有部分股權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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