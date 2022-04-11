Intel與美光、Analog Devices及MITRE Engenuity合組聯盟 推動美國半導體產業創新
Intel宣布與美光 (Micron)、Analog Devices，以及MITRE Engenuity合組聯盟，預計加速美國境內半導體研發，以及原型製作能力成長。
此聯盟將促進規模更龐大的美國半導體產業生態，並且推動美國境內先進製程技術發展，同時在競爭激烈的全球半導體產業建立更大知識財產權資源，進而讓美國半導體產業注入更多創新動能。
目前將由Intel等業者參與推動，並且秉持強化美國半導體產業競爭優勢，同時確保美國境內相關產業供應鏈健全運作，其中更呼籲半導體產業、技術機構參與此聯盟。
Intel執行副總裁暨技術開發部門總經理Ann Kelleher表示，目前美國半導體產業正處於一個改變的轉折點，認為業者應該以相同方向擴展成長道路，透過創新建立全新發展基礎，藉此讓美國半導體產業能持續在業界維持領先地位。
在此之前，Intel曾認為美國半導體業者應該建立完成技術供應鏈，其中包含自主設計與生產能力，同時也能確保原物料可穩健供應，藉此維持半導體產品產能完整性，而非大幅仰賴外部代工。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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