未能遞交10-K財報文件 Faraday Future被那斯達克證券交易所認定不符合上市規定

去年4月確認與空殼公司Property Solutions Acquisition Corp (PSAC)合併，同時以股市代號「FFIE」正式在美國納斯達克證券交易所掛牌上市的Faraday Future，稍早因延遲提供應該遞交給美國證券交易委員會的10-K財報文件，被那斯達克證券交易所認定不符合上市規定。

若Faraday Future希望繼續完成掛牌上市，必須在4月19日之前完成遞交10-K財報文件，藉此達成符合上市規定的條件。而Faraday Future在後續表示，將會儘快補齊文件資料，以利完成掛牌上市。

在此之前，Faraday Future表示需要更多時間完成內部調查，以利完成10-K財報文件，其中因素包含公司內部幾名高層升到監管機構調查傳票，涉嫌向投資者做出虛構陳述，形成勸誘投資的不當行為。

而先前預告FF 91市售量產車將在今年量產消息後，Faraday Future日前已經在美國加州漢福德工廠發表活動上宣布，第一台FF 91準量產車已經完成装配，預計在今年第三季進入量產。FF 91將定位業界最豪華的電動車，在美國市場售價將以20萬美元價格銷售，而中國市場售價則在人民幣200萬元價位。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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