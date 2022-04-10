Google開放透過拍照配註解、搜尋更精準 目前先開放這地方使用

Google在去年Search On活動上預告，將讓使用者能透過Google Lens拍攝照片，或是上傳圖片，接著加上一段註解即可找到更符合預期解答的搜尋方式，稍早已經在美國境內開放Android、iOS平台的Google Lens app使用。

依照Google先前說明，此方式將能協助使用者更容易搜尋查找難以描述的物品，或是找尋相似物品，並且加上特定註解內容，例如「如何修復」、「如何前往」、「哪裡可找」等描述，藉此讓Google Search更進一步找到符合使用者需求的解答內容。

在此之前，Google標榜已經在Google Search服務加入「MUM」語言模型，藉此讓搜尋系統更能理解使用者搜尋輸入背後意指涵義，而透過Google Lens app拍攝照片，並且配合輸入相關註解內容，更有助於系統了解特定影像背後可能對應搜尋需求，進而可協助使用者找到更多、更精準的解答內容。

而除了透過文字敘述方式，Google接下來也會透過更多圖像內容，以及動態影片內容，以視覺化方式讓使用者更容易理解所需解答。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦