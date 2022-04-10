快訊

外界吃驚 英相強生突訪基輔會晤澤倫斯基

警方將傳喚「白狼」張安樂 追查涉教唆大甲媽搶轎衝突

Google開放透過拍照配註解、搜尋更精準 目前先開放這地方使用

聯合新聞網 / 楊又肇

Google在去年Search On活動上預告，將讓使用者能透過Google Lens拍攝照片，或是上傳圖片，接著加上一段註解即可找到更符合預期解答的搜尋方式，稍早已經在美國境內開放Android、iOS平台的Google Lens app使用。

依照Google先前說明，此方式將能協助使用者更容易搜尋查找難以描述的物品，或是找尋相似物品，並且加上特定註解內容，例如「如何修復」、「如何前往」、「哪裡可找」等描述，藉此讓Google Search更進一步找到符合使用者需求的解答內容。

在此之前，Google標榜已經在Google Search服務加入「MUM」語言模型，藉此讓搜尋系統更能理解使用者搜尋輸入背後意指涵義，而透過Google Lens app拍攝照片，並且配合輸入相關註解內容，更有助於系統了解特定影像背後可能對應搜尋需求，進而可協助使用者找到更多、更精準的解答內容。

而除了透過文字敘述方式，Google接下來也會透過更多圖像內容，以及動態影片內容，以視覺化方式讓使用者更容易理解所需解答。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

解答

延伸閱讀

升級iOS 15.4.1慘遇bug沒救了？ 蘋果不讓用戶降級iOS15.4

槓上「清零」政策 美國駐北京大使向北京提出「關切」

好刺激？Google地圖輸入「情慾密碼」 驚見情侶野外交纏

Google留負評罵老闆死要錢、無恥 他為600元遭判賠7萬

相關新聞

Google開放透過拍照配註解、搜尋更精準 目前先開放這地方使用

Google在去年Search On活動上預告，將讓使用者能透過Google Lens拍攝照片，或是上傳圖片，接著加上一段註解即可找到更符合預期解答的搜尋方式，稍早已經在美國境內開放Android、iOS平台的Google Lens app使用。

傳蘋果9月新品MacBook Air將有白瀏海 螢幕拓展至13.6吋

蘋果公司（Apple）每回改良的功能或推出的新產品，總吸引大批果迷時刻關注相關消息，而現在傳言蘋果9月秋季發表會推出的新款MacBook Air也將有「白色瀏海」。

未能遞交10-K財報文件 Faraday Future被那斯達克證券交易所認定不符合上市規定

去年4月確認與空殼公司Property Solutions Acquisition Corp (PSAC)合併，同時以股市代號「FFIE」正式在美國納斯達克證券交易所掛牌上市的Faraday Future，稍早因延遲提供應該遞交給美國證券交易委員會的10-K財報文件，被那斯達克證券交易所認定不符合上市規定。

華納媒體合併Discovery 串流媒體改成單一App？Discovery財務長這麼說

去年宣布合併成名為「華納兄弟Discovery」的新公司體系後，華納媒體與Discovery稍早宣布正式完成合併，未來將使Discovery定調成為內容更豐富、更具競爭力的串流媒體業者，而持有華納媒體的AT&T也能藉此清還過去收購時所累積債務，並且聚焦原本網路通訊事業發展。

頑皮狗傳將調整《最後生還者》多人遊玩模式 全新遊戲也在製作中

相關消息指稱基於《最後生還者 二部曲》 (The Last of Us Part II)的多人遊玩模式，原本計畫以「大逃殺」類型遊戲形式呈現，但目前已經改變原本設定方向，將改為《湯姆克蘭西：全境封鎖》 (Tom Clancy's The Division)、《逃離塔科夫》 (Escape from Tarkov)形式的綜合設計，甚至支援單機遊玩模式，並且可能以免費遊戲內容登上PlayStation 5平台，同時也計畫推出Windows PC平台版本。

本田與通用汽車合作，預計在2027年推出平價款電動車

除了在日本市場與山業、鈴木、川崎在內業者合組通用電池交換系統「Gachaco」 (ガチャコ)聯盟，本田更計畫與通用汽車 (General Motors)合作，預計透過通用車台設計加上通用汽車的電池技術，藉此打造平價電動車，預計在2027年進入市場銷售。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。