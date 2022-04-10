華納媒體合併Discovery 串流媒體改成單一App？Discovery財務長這麼說
去年宣布合併成名為「華納兄弟Discovery」的新公司體系後，華納媒體與Discovery稍早宣布正式完成合併，未來將使Discovery定調成為內容更豐富、更具競爭力的串流媒體業者，而持有華納媒體的AT&T也能藉此清還過去收購時所累積債務，並且聚焦原本網路通訊事業發展。
正式合併後的新公司，將會以「WBD」股票代號於那斯達克交易所掛牌上市，並且從4月11日開始進行交易。
在此項交易中，AT&T將獲得404億美元現金，同時將額外持有華納兄弟Discovery約71%股權、約17億美元市值資產。而華納兄弟Discovery新任執行長將由現任Discovery總裁暨執行長David Zaslav擔任，至於前華納媒體執行長Jason Kilar，以及多名原本隸屬AT&T高層則在正式合併前離職。
合併後的新公司將擁有原本隸屬華納媒體的HBO、華納兄弟影業、DC Comics、CNN、卡通頻道、透納廣播公司等資產，以及包含源自Discovery的Discovery頻道、HGTV、Food Network、Eurosport、TLC、動物星球等頻道內容，市場預期將能形成與Netflix等串流影音服務抗衡競爭的實力。
另外，Discovery財務長Gunnar Wiedenfels則證實，未來Discovery及華納媒體旗下串流影音服務將合併成單一app，顯示隸屬華納媒體的HBO Max，以及Discovery旗下串流影音服務Discovery+，未來將會合併成單一app，但目前尚未有具體消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ iPhone狂收「股票報明牌」訊息煩死了！3撇步剷除惡意簡訊
▪ 讚背蓋不沾指紋超好摸 她仍批Samsung Galaxy S22+有4缺點
▪ 智利男孩為了買Switch和1片《曠野之息》 努力拚做這些事
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言