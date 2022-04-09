AWS擴充Amazon Braket量子運算服務硬體規格 加入全新量子處理單元Lucy

AWS宣布啟用由牛津量子電路公司提供、對外公開使用的全新量子處理單元Lucy，藉此將旗下量子運算服務Amazon Braket擴展到倫敦區域 (歐洲西2區)，同時也讓歐洲地區客戶能藉由Amazon Braket服務獲取量子運算能力。

Lucy是以量子物理學家先驅Lucy Mensing為名，本身是基於超導量子比特技術打造的八量子比特量子處理單元，並且藉由Amazon Braket服務讓更多歐洲地區客戶能透過網路連接方式取得量子運算能力。

考量英國、歐洲與中東客戶的使用便利性，Lucy將在每週一至週五的工作日期間開放，從格林威治標準時間上午10點開始，每天開放三個小時提供使用。此外，透過Amazon Braket服務託管的三種量子運算模擬器：狀態向量模擬器 (SV1)、密度矩陣模擬器 (DM1)，以及張量網路模擬器 (TN1)也同步在歐洲西2區正式啟用，將以24小時不間斷形式提供服務，讓客戶使用量子硬體執行之前，可先使用模擬器模擬執行結果，避免影響量子運算使用資源。

過去因為量子硬體難以取得，大幅限制了學術和工業界研究人員使用量子運算進行創新，而目前透過Amazon Braket服務等方式，則可讓更多客戶透過網路連接方式取得量子運算資源，進而實現大規模運算需求。

目前AWS已經在美國東部 (維吉尼亞州北區)區域、美國西部 (加利福尼亞北部)區域、美國西部 (俄勒岡)區域，以及歐洲 (倫敦)區域開通Amazon Braket服務，希望藉此推動量子運算應用模式。

雖然目前量子電腦尚未對實際生產工作負載產生顯著影響，但結合量子電腦與傳統經典硬體的混合量子—經典演算法，如變分量子求解器、量子絕熱優化和量子機器學習演算法，將是未來推動量子運算應用的發展方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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