快訊

人山人海！本土飆442例確診 北車今湧現排隊打疫苗人潮

北港武德宮百人大亂鬥 警車竟被偷開衝進人群

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AWS擴充Amazon Braket量子運算服務硬體規格 加入全新量子處理單元Lucy

聯合新聞網 / 楊又肇

AWS宣布啟用由牛津量子電路公司提供、對外公開使用的全新量子處理單元Lucy，藉此將旗下量子運算服務Amazon Braket擴展到倫敦區域 (歐洲西2區)，同時也讓歐洲地區客戶能藉由Amazon Braket服務獲取量子運算能力。

Lucy是以量子物理學家先驅Lucy Mensing為名，本身是基於超導量子比特技術打造的八量子比特量子處理單元，並且藉由Amazon Braket服務讓更多歐洲地區客戶能透過網路連接方式取得量子運算能力。

考量英國、歐洲與中東客戶的使用便利性，Lucy將在每週一至週五的工作日期間開放，從格林威治標準時間上午10點開始，每天開放三個小時提供使用。此外，透過Amazon Braket服務託管的三種量子運算模擬器：狀態向量模擬器 (SV1)、密度矩陣模擬器 (DM1)，以及張量網路模擬器 (TN1)也同步在歐洲西2區正式啟用，將以24小時不間斷形式提供服務，讓客戶使用量子硬體執行之前，可先使用模擬器模擬執行結果，避免影響量子運算使用資源。

過去因為量子硬體難以取得，大幅限制了學術和工業界研究人員使用量子運算進行創新，而目前透過Amazon Braket服務等方式，則可讓更多客戶透過網路連接方式取得量子運算資源，進而實現大規模運算需求。

目前AWS已經在美國東部 (維吉尼亞州北區)區域、美國西部 (加利福尼亞北部)區域、美國西部 (俄勒岡)區域，以及歐洲 (倫敦)區域開通Amazon Braket服務，希望藉此推動量子運算應用模式。

雖然目前量子電腦尚未對實際生產工作負載產生顯著影響，但結合量子電腦與傳統經典硬體的混合量子—經典演算法，如變分量子求解器、量子絕熱優化和量子機器學習演算法，將是未來推動量子運算應用的發展方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Amazon 量子電腦

延伸閱讀

比特犬棄養潮！ 收容所半年多逾70隻 動保團體籲要配套

屏東家犬掙脫狗鏈狂咬路人 2歲女童滿臉血全身40多處傷

把拖鞋當飯吃！3歲童疑患「異食癖」 父母每月買5雙鞋當零嘴

喪禮後設酒席 4人飲酒中毒亡13人留院 真相超駭人

相關新聞

傳蘋果9月新品MacBook Air將有白瀏海 螢幕拓展至13.6吋

蘋果公司（Apple）每回改良的功能或推出的新產品，總吸引大批果迷時刻關注相關消息，而現在傳言蘋果9月秋季發表會推出的新款MacBook Air也將有「白色瀏海」。

傳蘋果研發APP新制度 允許開發者「偷偷」調漲訂閱費用

強硬漲價？據外媒披露，蘋果似乎著手開發新功能，導致用戶可能在未經注意情況下就被APP開發者自動調高訂閱費用。 根據外媒《TechCrunch》報導，蘋果目前著手測試一項新功能，當APP訂閱費用調

臉書幣復活？Meta傳要發全新虛擬貨幣 名稱曝光「Zuck Bucks」

但 Zuck Bucks 據稱並非使用加密技術或區塊鏈的加密貨幣，而是由 Meta 單一發行、中心化控制的虛擬貨幣。 社群鉅子 Meta（Facebook）之前所推動的臉書幣 Diem 計畫（先

頑皮狗傳將調整《最後生還者》多人遊玩模式 全新遊戲也在製作中

相關消息指稱基於《最後生還者 二部曲》 (The Last of Us Part II)的多人遊玩模式，原本計畫以「大逃殺」類型遊戲形式呈現，但目前已經改變原本設定方向，將改為《湯姆克蘭西：全境封鎖》 (Tom Clancy's The Division)、《逃離塔科夫》 (Escape from Tarkov)形式的綜合設計，甚至支援單機遊玩模式，並且可能以免費遊戲內容登上PlayStation 5平台，同時也計畫推出Windows PC平台版本。

本田與通用汽車合作，預計在2027年推出平價款電動車

除了在日本市場與山業、鈴木、川崎在內業者合組通用電池交換系統「Gachaco」 (ガチャコ)聯盟，本田更計畫與通用汽車 (General Motors)合作，預計透過通用車台設計加上通用汽車的電池技術，藉此打造平價電動車，預計在2027年進入市場銷售。

Niantic收購紐西蘭擴增實境工作室NZXR 推動虛擬互動體驗

日前宣布收購WebAR技術開發商8th Wall之後，Niantic稍早更宣布收購位於紐西蘭的擴增實境工作室NZXR，預計強化Niantic旗下擴增實境技術應用發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。