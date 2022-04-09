兒童元宇宙啟航！EPIC Games攜手樂高 打造孩子的虛擬空間

宣布推出Unreal Engine 5正式版本之後，EPIC Games稍早宣布與樂高合作，雙方預計打造適合兒童及家庭互動娛樂的虛擬空間。

不過，雙方並未透露合作具體細節，但顯示將與虛擬空間、元宇宙應用有關，同時EPIC Games執行長Tim Sweeney更強調希望藉此推動兒童創造力成長。

在此之前，EPIC Games已經有推行《要塞英雄》 (Fortnite)的豐富經驗，而樂高也長年經營兒童創造互動體驗，因此結合雙方優勢預期將能打造豐富的元宇宙虛擬互動內容。而雙方強調此項合作內容將以促進兒童互動，並且確保兒童隱私等安全，同時也能讓家長能安心確認兒童使用內容是否合適。

類似應用模式，包含微軟推動的《Minecraft》教育版，以及《Roblox》等內容，目前都是透過遊戲遊玩元素吸引兒童藉由虛擬空間互動，而EPIC Games與樂高的合作顯然也是看重此類發展趨勢，並且提前抓住相關發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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