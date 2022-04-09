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本田與通用汽車合作，預計在2027年推出平價款電動車

聯合新聞網 / 楊又肇

除了在日本市場與山業、鈴木、川崎在內業者合組通用電池交換系統「Gachaco」 (ガチャコ)聯盟本田更計畫與通用汽車 (General Motors)合作，預計透過通用車台設計加上通用汽車的電池技術，藉此打造平價電動車，預計在2027年進入市場銷售。

此款平價電動車將涵蓋多數人會選擇的休旅車車款，同時也包含更多人使用的房車款式，其中將會透過通用汽車的電池技術打造兩款電動車，而兩款車款都會採用通用車台設計，意味將可更快打造其他車款。

至於在設計部分，本田將會進一步持有通用汽車自駕技術公司Cruise股權，同時也預期將相關自駕技術應用在電動車產品，而在動力來源部分也將與通用汽車合作氫燃料電池技術，藉此讓電動車能有更多動力設計選擇。

在此次合作中，本田與通用汽車將共享技術、設計與生產資源，並且在全球市場推出價格親民的電動車款，預計佈局北美、南美洲，以及中國等主要電動車使用需求較顯著的市場，其中更計畫以標準化設計生產車輛，同時以更低成本讓電動車價格更容易被市場接受。

而在年初CES 2022主題演講中，通用汽車執行長Mary Barra透露，未來10年內將向一般消費者提供具備全自駕能力車輛，意味通用汽車將在未來幾年內讓全自駕車款以更快速度普及化發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

本田 電動車

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