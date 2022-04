頑皮狗傳將調整《最後生還者》多人遊玩模式 全新遊戲也在製作中

相關消息指稱基於《最後生還者 二部曲》 (The Last of Us Part II)的多人遊玩模式,原本計畫以「大逃殺」類型遊戲形式呈現,但目前已經改變原本設定方向,將改為《湯姆克蘭西:全境封鎖》 (Tom Clancy's The Division)、《逃離塔科夫》 (Escape from Tarkov)形式的綜合設計,甚至支援單機遊玩模式,並且可能以免費遊戲內容登上PlayStation 5平台,同時也計畫推出Windows PC平台版本。

由於此項消息是在Twitter之間流傳,因此真實度可能仍有待確認,同時相關消息還進一步指出頑皮狗 (Naughty Dog)已經著手打造《最後生還者》重製版本,而《最後生還者3》內容也已經完成基本劇情大綱,但目前仍為進入製作階段。

此外,相關消息更指稱頑皮狗目前計畫打造另一款以奇幻題材為設計的全新遊戲作品,預期也會登上PlayStation 5等平台,但此項作品並未由頑皮狗共同總裁Neil Druckmann參與製作。

而在此之前,Neil Druckmann確實曾透露著手打造全新遊戲作品,另外也曾暗示已經完成《最後生還者3》初步製作規劃,但目前並未透露更進一步消息。

其他方面,Twitter還傳出曾打造《秘境探險:黃金深淵》、《往日不再》等遊戲作品的BEND STUDIO,目前正著手打造代號「Project Propaganda」的新款遊戲,將以冷戰時期為背景,同時加入早期《虹吸戰士》 (Syphon Filter)的遊玩元素,並且融合《刺客任務》 (Hitman)、《潛龍諜影V 幻痛》 (MGSV)般的開放遊玩模式,另外也規劃提供多人遊玩模式。

NAUGHTY DOG



TLOU Online Game



Planned as a Battle Royale but got completely rebooted. Described as a mix of Tarkov and Division with additional modes inspired by the original Factions MP. Single-player-like experience in online game. F2P, first on PS5 with further release on PC. pic.twitter.com/VyY7riRFjL — Oops Leaks (@oopsleaks) March 31, 2022

BEND STUDIO



Project Propaganda (Codename)



Spiritual successor of Syphon Filter. Open-world stealth action game. Late Cold War setting. Think of open-world Hitman + MGSV with much denser locations. Online elements and co-op are planned. pic.twitter.com/KO7vUbYbN8 — Oops Leaks (@oopsleaks) April 3, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

