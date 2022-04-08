IFA 2022將恢復實體展會活動形式舉辦，預計在9月2日至6日期間展開
Messe Berlin、德國娛樂和通訊電子工業協會稍早宣布，今年度的IFA 2022將恢復實體活動形式舉辦，預計在9月2日至6日期間展開。
實際上，去年度的IFA 2021原本就有意以實體形式恢復舉辦，只是後來因為疫情不確定性而取消。
而今年度再次恢復舉辦實體活動，Messe Berlin執行長Martin Ecknig表示基於目前疫情情況下，IFA 2022將以全實體形式的展會活動吸引全球目光，並且透過實體活動形式促成更大規模商業發展。
針對此次恢復實體展會活動形式舉辦，Martin Ecknig也強調以全面準備重啟實體展會活動，預期將吸引全球進駐參與展出。
雖然今年包含CES 2022、MWC 2022等展會活動已經陸續恢復以實體形式舉辦，但不少活動如E3 2022仍考量疫情影響，最終決定取消舉辦，而諸如蘋果、Google等科技業者的年度開發者大會則是維持線上形式舉辦。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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