Meta確認今年度的F8開發者大會將暫停舉辦
在疫情期間接連兩年以線上形式舉辦F8開發者大會之後，Facebook母公司Meta稍早確認將暫停舉辦今年度的F8開發者大會。
雖然今年宣布停辦F8開發者大會，但並非Meta首度停辦此項活動，其實在2009年、2012年與2013年就曾分別停辦過F8開發者大會。
另外，即便不像過去兩年透過線上形式與開發者互動，Meta強調今年依然會透過其他形式與開發者溝通新技術，並且以打造更豐富的元宇宙應用為發展。
而Meta更確定會在5月19日舉辦以「訊息」傳遞的線上溝通應用發展活動，其中包含WhatsApp、Messenger及Instagram Direct服務應用，並且以此建立更多商業發展。
在去年大規模宣布進軍元宇宙發展後，預期Meta今年還會有更多關於元宇宙應用佈局消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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