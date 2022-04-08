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Alphabet旗下無人機送貨服務Wing將在德州大型都會區運作

聯合新聞網 / 楊又肇

Alphabet旗下無人機送貨服務Wing，稍早確認將從美國時間4月7日起在德州達拉斯-沃斯堡之間的都會區開始提供送貨服務，成為第一個在美國境內大型都會區提供送貨的無人機服務業者。

而初期將會先在達拉斯-沃斯堡北邊的弗裏斯科與小榆樹 (Little Elm)地區提供服務，預計讓數以萬計家庭可透過無人機取得諸如連鎖藥妝店Walgreens銷售商品，其他加入合作的業者還包含提供冰淇淋等商品的Blue Bell Creameries、提供寵物藥物的Easyvet，以及提供急救包等的Texas Health。

在此項服務中所提供無人機依然是由Wing自行設計，採多軸、定翼形式結構，可對應1.5公斤重量以內貨品，最遠飛行距離為10公里，並且透過全自動導航方式運作，但必要時候也能透過遠端介入遙控。

目前Wing計畫以階段式擴展無人機送貨範圍，預計將能在後續滿足達拉斯-沃斯堡之間的大型都會區遞送需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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