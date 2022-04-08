Qualcomm正式取得Veoneer旗下Arriver相關資產，強化提供先進駕駛輔助系統能力

先前與投資集團SSW Partners共同以每股37美元價格收購Veoneer之後，Qualcomm稍早宣布從SSW Partners取得Veoneer旗下Arriver相關資產。

而取得Arriver，將進一步強化Qualcomm以規模化方式向汽車製造商、第一階零組件供應商提供開放式完全整合先進駕駛輔助系統 (ADAS)解決方案的能力。

Qualcomm Technologies資深副總裁暨汽車事業部門總經理Nakul Duggal表示：「Qualcomm Technologies已成為汽車產業的關鍵技術合作夥伴，而Arriver的駕駛輔助資產將加速公司提供領先的ADAS解決方案，成為Snapdragon數位底盤平台的重要組成部分。我們始終致力於為所有汽車層級提供先進解決方案，隨著Arriver駕駛輔助資產融入Snapdragon Ride平台，我們能更好地驅動自動駕駛的未來。我們很高興歡迎優秀的Arriver團隊加入。」

收購完成後，Qualcomm Technologies將基於先前與Arriver合作的基礎，預計將電腦視覺、駕駛策略和駕駛輔助資產整合進其領先的Snapdragon Ride平台產品組合。除了具備擴展能力支持廣泛汽車類型外，Snapdragon Ride平台的模組化特性亦可為汽車製造商提供極大靈活性以充分發揮其開發的軟體功能。

▲Snapdragon數位底盤

▲Qualcomm整合Veoneer旗下Arriver軟體技術的Snapdragon Ride Vision平台，將以開放、可擴展及模組化設計協助快速建造Level 2等級輔助駕駛，以及Level 3等級半自動駕駛應用車輛

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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