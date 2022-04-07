傳蘋果研發APP新制度 允許開發者「偷偷」調漲訂閱費用
強硬漲價？據外媒披露，蘋果似乎著手開發新功能，導致用戶可能在未經注意情況下就被APP開發者自動調高訂閱費用。
根據外媒《TechCrunch》報導，蘋果目前著手測試一項新功能，當APP訂閱費用調漲時，蘋果允許開發者自動向用戶收費，換句話說用戶可能在未注意情況下，遭APP開發者調高訂閱費用。
開發人員麥斯（Max Seelemann）近日從收到Disney+串流平台APP訂閱費用調漲通知發現異狀，該通知僅提供「確定」鍵可點擊，要求用戶「明確同意」訂閱價格調漲，但用戶未點擊「同意」，訂閱將會被自動取消。
iOS biz people… Subscription price increase as mere NOTICE instead of having to confirm, else subs expires.— Max Seelemann (@macguru17) March 24, 2022
Is this new behavior for everyone or exclusive to Disney+? pic.twitter.com/zt7c15QcTA
事後，麥斯又收到一封來自蘋果官方的電子郵件，內容即通知他訂閱價格很快會調整，而他選擇以調漲後價格繼續訂閱，因此麥斯認為該APP確實會在用戶未確認情況下就向用戶收取調漲費用。
對此，蘋果官方回應「我們正在測試一項即將推出的新商務功能」，測試單位包含各種應用程式類別、組織規模和地區開發者，「我們認為這對開發人員和用戶都非常有用」，除此之外，蘋果官方拒絕透露更多細節。
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