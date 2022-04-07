臉書幣復活？Meta傳要發全新虛擬貨幣 名稱曝光「Zuck Bucks」
但 Zuck Bucks 據稱並非使用加密技術或區塊鏈的加密貨幣，而是由 Meta 單一發行、中心化控制的虛擬貨幣。
社群鉅子 Meta（Facebook）之前所推動的臉書幣 Diem 計畫（先前叫 Libra）曾轟動一時，但官方在前幾個月正式宣佈，將把專利、網路服務等資產出售，正式喊停 Diem。
不過看起來 Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）並沒有放棄發幣夢，根據英國《金融時報》報導 Meta 正在醞釀發行新的虛擬貨幣，內部已經習慣稱之為「Zuck Bucks」。
但根據外媒指出 Zuck Bucks 並非使用加密技術或區塊鏈的加密貨幣（crypto currency），而是由 Meta 單一發行、中心化控制的虛擬貨幣（virtual currency）。《金融時報》認為 Meta 是想參考 Roblox 中發行 Robux 幣的經驗，讓 Meta 未來發行在 Metaverse 所通用的虛擬貨幣。
除了 Zuck Bucks 之外，《金融時報》指出 Meta 也正在研究在 Facebook、Instagram 上所使用的「社群代幣」或「聲譽代幣」來獎勵對 Facebook、Instagram 有所貢獻的人。
Meta 也並未完全放棄區塊鏈，日前祖克柏就曾在 2022 SXSW 大會上證實 Instagram 近期將支援 NFT，《金融時報》也爆出最快 5 月中旬就會啟動測試功能。
《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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