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傳蘋果9月新品MacBook Air將有白瀏海 螢幕拓展至13.6吋
蘋果公司（Apple）每回改良的功能或推出的新產品，總吸引大批果迷時刻關注相關消息，而現在傳言蘋果9月秋季發表會推出的新款MacBook Air也將有「白色瀏海」。
根據科技爆料客LeaksApplePro指出，蘋果即將於9月秋季發表會公開的MacBook Air不僅搭載M2晶片，外觀也將加上白色瀏海設計，不過並非用於Face ID臉部辨識功能，而是改成放置視訊鏡頭。
此外，螢幕將從13.3吋增加到13.6吋，且邊框更小，LeaksApplePro表示，此舉可能是蘋果為了區分便宜和昂貴的MacBook。
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