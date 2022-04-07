Gogoro正式在美掛牌上市，首日盤前市值衝上23.3億美元

在與Poema Global Holdings合併，並且於紐約當地時間4月5日上午9點30分 (台灣時間4月5日晚上9點30分)，Gogoro正式以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」於美國納斯達克交易所開始掛牌交易，在上市首日盤前市值衝上23.3億美元 (約合新台幣668億元)，成為台灣首家在美國成功上市、公司市值超過10億美元的新創獨角獸。

除此之外，Gogoro更是台灣第一家透過SPAC方式在海外股票交易市場上市的實業公司，更是睽違16年之後再次登上美國納斯達克交易所的台灣科技品牌。而Gogoro上市首日 (4月5日)的股票收盤價格已達每股14.02美元，預計在台灣時間4月7日晚上9點進行遠距納斯達克敲鐘儀式 (Bell Ringing Ceremony)，藉此慶祝公司正式上市。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro正在透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。憑藉創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從全球超過5億輛的二輪車輛市場中尋找商機。同時，我個人要感謝尹衍樑博士，從第一天起就全力支持Gogoro，以及他對打造一個更美好、永續世界的崇高願景。」

潤泰集團總裁尹衍樑博士為Gogoro創立時的天使投資人，不僅是初期的資金投入，尹衍樑博士更實際參與了Gogoro多輪的增資計畫，在挹注落實Gogoro願景的資金需求外，他也在Gogoro企業發展的重要時刻，提供寶貴的意見給Gogoro作為決策參考，是Gogoro一路走來能夠持續創新研發與拓展市場的重要推手。

除了由尹衍樑博士投資外，Gogoro目前投資者還包含台灣國發基金、美國前總統高爾創立的永續投資公司Generation Investment Management、新加坡淡馬錫投資、鴻海科技集團、印尼GoTo集團、復華投信、印度最大機車製造公司Hero MotoCorp、美國策略投資集團Engine No.1，以及包含法國最大能源公司ENGIE與日本住友商事。

為了慶祝Gogoro在美國納斯達克交易所成功登板，即日開始至2022年5月2日止，Gogoro推出「上市騎同樂，資費月月折」活動，消費者在這段期間內購買Gogoro普通重型電動機車任一車款，都享有前6個月電池資費每月200元折抵。

新舊車主也可以參加「慶上市、揪來試」活動，藉由推薦或邀約親友試騎，獲得最高7200元的門市折抵金，而上述加碼優惠活動的生效日都會回溯至4日1日。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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