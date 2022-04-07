成為最大個人股東後，Twitter表示不會給予Elon Musk特殊待遇

Tesla執行長Elon Musk日前以28.9億美元收購Twitter約9.2%股權，成為Twitter目前最大個人股東，同時也加入Twitter董事會成為董事一員，但Twitter表示並不會給予Elon Musk特殊待遇，亦即仍需遵守Twitter使用規範。

Twitter方面表示，即便Elon Musk成為Twitter最大個人股東，同時也加入董事會，但如果在平台上發言違反相關規定，依然會視情況禁止或禁止其發言，不會因為其股東及董事成員身分有特別待遇。

而Twitter執行長Parag Agrawal稍早發文表示歡迎Elon Musk加入公司董事會，同時也說明Twitter確實需要像Elon Musk這樣熱愛使用服務，同時也是強烈批評者身分的使用者，將能明確點出服務應該改進部分。

例如Elon Musk在成為Twitter最大股東後，便在Twitter發文詢問使用者是否認為應該增加發文內容可編輯功能。在此之前，Twitter一直維持發文之後就無法再次編輯的使用特性，但不少人希望能提供編輯功能，以利調整意外寫成的錯字，或是調整部分內容。

部分看法認為即便Elon Musk無法獲得特別待遇，但仍有可能以董事會成員、最大個人股東身分推動對自己有利的服務政策，但Twitter方面回應則強調即便董事會成員會在公司發展政策下指導棋，但最終決策與日常營運依然是由Twitter管理層與員工決定，並不會僅取決單一董事會成員意見。

至於Elon Musk是否可能進一步斥資買下所有Twitter股權，使其私有化？依照Twitter目前設立條款顯示，只要Elon Musk仍在Twitter董事會擔任成員，或在任職90天之後，其持有Twitter股票比例將不得超過14.9%，同時在2024年以前僅能擔任二級董事，意味Elon Musk將無法完全收購Twitter，同時在董事會發言影響力也會被限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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