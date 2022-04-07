快訊

訪台計畫生變 美眾院議長波洛西確診新冠延後亞洲行

成為最大個人股東後，Twitter表示不會給予Elon Musk特殊待遇

聯合新聞網 / 楊又肇

Tesla執行長Elon Musk日前以28.9億美元收購Twitter約9.2%股權，成為Twitter目前最大個人股東，同時也加入Twitter董事會成為董事一員，但Twitter表示並不會給予Elon Musk特殊待遇，亦即仍需遵守Twitter使用規範。

Twitter方面表示，即便Elon Musk成為Twitter最大個人股東，同時也加入董事會，但如果在平台上發言違反相關規定，依然會視情況禁止或禁止其發言，不會因為其股東及董事成員身分有特別待遇。

而Twitter執行長Parag Agrawal稍早發文表示歡迎Elon Musk加入公司董事會，同時也說明Twitter確實需要像Elon Musk這樣熱愛使用服務，同時也是強烈批評者身分的使用者，將能明確點出服務應該改進部分。

例如Elon Musk在成為Twitter最大股東後，便在Twitter發文詢問使用者是否認為應該增加發文內容可編輯功能。在此之前，Twitter一直維持發文之後就無法再次編輯的使用特性，但不少人希望能提供編輯功能，以利調整意外寫成的錯字，或是調整部分內容。

部分看法認為即便Elon Musk無法獲得特別待遇，但仍有可能以董事會成員、最大個人股東身分推動對自己有利的服務政策，但Twitter方面回應則強調即便董事會成員會在公司發展政策下指導棋，但最終決策與日常營運依然是由Twitter管理層與員工決定，並不會僅取決單一董事會成員意見。

至於Elon Musk是否可能進一步斥資買下所有Twitter股權，使其私有化？依照Twitter目前設立條款顯示，只要Elon Musk仍在Twitter董事會擔任成員，或在任職90天之後，其持有Twitter股票比例將不得超過14.9%，同時在2024年以前僅能擔任二級董事，意味Elon Musk將無法完全收購Twitter，同時在董事會發言影響力也會被限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

Twitter付費訂閱可以做啥？感恩讚嘆馬斯克「真的可編輯貼文了」

限制超過300個俄官方帳號 Twitter用演算法「制衡」俄國網路長城

創辦人為Twitter變成「新資訊集中處」道歉：感到後悔

建立更大話語權！Tesla執行長買下Twitter 9.2%股權 成為最大個人股東

相關新聞

傳蘋果9月新品MacBook Air將有白瀏海 螢幕拓展至13.6吋

蘋果公司（Apple）每回改良的功能或推出的新產品，總吸引大批果迷時刻關注相關消息，而現在傳言蘋果9月秋季發表會推出的新款MacBook Air也將有「白色瀏海」。

傳蘋果研發APP新制度 允許開發者「偷偷」調漲訂閱費用

強硬漲價？據外媒披露，蘋果似乎著手開發新功能，導致用戶可能在未經注意情況下就被APP開發者自動調高訂閱費用。 根據外媒《TechCrunch》報導，蘋果目前著手測試一項新功能，當APP訂閱費用調

臉書幣復活？Meta傳要發全新虛擬貨幣 名稱曝光「Zuck Bucks」

但 Zuck Bucks 據稱並非使用加密技術或區塊鏈的加密貨幣，而是由 Meta 單一發行、中心化控制的虛擬貨幣。 社群鉅子 Meta（Facebook）之前所推動的臉書幣 Diem 計畫（先

成為最大個人股東後，Twitter表示不會給予Elon Musk特殊待遇

Tesla執行長Elon Musk日前以28.9億美元收購Twitter約9.2%股權，成為Twitter目前最大個人股東，同時也加入Twitter董事會成為董事一員，但Twitter表示並不會給予Elon Musk特殊待遇，亦即仍需遵守Twitter使用規範。

Gogoro正式在美掛牌上市，首日盤前市值衝上23.3億美元

在與Poema Global Holdings合併，並且於紐約當地時間4月5日上午9點30分 (台灣時間4月5日晚上9點30分)，Gogoro正式以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」於美國納斯達克交易所開始掛牌交易，在上市首日盤前市值衝上23.3億美元 (約合新台幣668億元)，成為台灣首家在美國成功上市、公司市值超過10億美元的新創獨角獸。

故宮狗狗版NFT，有人一次買三個，專門收藏國寶的故宮，為何跟風發NFT？

近幾年NFT興起，全球各大美術館、博物館都紛紛加入發行NFT的行列，連國立故宮博物院也開始發售NFT的相關商品，讓許多收藏家拍案叫絕。故宮行銷業務處簡任編纂兼科長魏詮表示，二創文物上鏈具有新舊時代對話的重要意義，更能將院藏作品推向全世界。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。